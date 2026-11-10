Στα 20 του χρόνια, ο Άλεξ ζητά την αγκαλιά του κόσμου καθώς δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Πριν από ένα χρόνο νόσησε με μια επιθετική μορφή καρκίνου, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Χιούστον των ΗΠΑ για μια ευκαιρία θεραπείας, παρά το τεράστιο οικονομικό βάρος το οποίο είναι δυσβάσταχτο για την οικογένειά του.

Γεννημένος στα Χανιά της Κρήτης, ο Άλεξ είναι μοναχοπαίδι.

Ο πατέρας του εργαζόταν σε οικοδομή και η μητέρα του έφτιαχνε γλυκά σε ζαχαροπλαστείο.

Όταν νόσησε στα 19 του, έδινε Πανελλήνιες, αλλά πρόλαβε να δώσει μόνο το μάθημα της Χημείας. Πονούσε τόσο πολύ που πήγε στο νοσοκομείο των Χανίων και εκεί διαγνώστηκε με σάρκωμα Ewing τετάρτου σταδίου.

Για ένα χρόνο νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα, ενώ από τις 29 Αυγούστου βρίσκεται στο Χιούστον της Αμερικής με την ελπίδα να βγει νικητής.

Στα 20 του χρόνια, ο Άλεξ δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του

«Εσείς με βοηθάτε, παιδιά, και είστε σε όλο τον αγώνα με μένα. Και θέλω να σας το πω πάλι: σας αγαπώ όλους και είστε οι μοναδικοί μου. Σας ευχαριστώ, παιδιά, για την Ελλάδα» ήταν τα συγκλονιστικά του λόγια μέσα από το νοσοκομείο.

«Ο γιος μας αρχίζει και βελτιώνεται λιγάκι. Οι άνθρωποι έδρασαν γρήγορα. Αλλά τα λεφτά που χρειάζονται είναι πάρα πολλά. Το παιδί έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμα. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα τραβήξει» είπε συγκινημένη η μητέρα του Άλεξ.

Έκκληση της οικογένειάς του 20χρονου, είναι όσοι μπορούν να βοηθήσουν για τη συγκέντρωση χρημάτων σε ερανικό λογαριασμό για τη θεραπεία του μονάκριβου γιου τους.

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