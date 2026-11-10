Αντώνης Λουδάρος: Η ανατρεπτική αλλαγή στα μαλλιά του

Γιατί έβαψε μόνος του τα μαλλιά του χάλκινα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.26 , 14:28 Μαμαλάκης: «Η Βέφα άνοιξε ένα δρόμο και ξαφνικά μπήκε στην αφάνεια»
10.11.26 , 14:18 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
10.11.26 , 14:12 Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»
10.11.26 , 14:00 Η Βίσση μπήκε στο στούντιο και ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
10.11.26 , 13:51 Αντι-βιώσιμες λύσεις, πολιτικές υποσχέσεις και μια κοινωνία που δεν αντέχει
10.11.26 , 13:37 Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία - Τουλάχιστον 12 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
10.11.26 , 13:34 «Σας αγαπώ, είστε μοναδικοί» - Συγκλονίζει ο Άλεξ μέσα από το νοσοκομείο
10.11.26 , 13:31 Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
10.11.26 , 13:29 Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους
10.11.26 , 13:15 Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
10.11.26 , 13:07 CASH OR TRASH: Μια δημοπρασία παγώνει από την απρόσμενη σιωπή του Παγώνη
10.11.26 , 13:00 «Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
10.11.26 , 13:00 «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, για 2η σεζόν
10.11.26 , 12:49 Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της
10.11.26 , 12:45 H Σταυρούλα εξηγεί γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »
GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Αγνώριστος ο Αντώνης Λουδάρος με τα καροτί μαλλιά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Λουδάρος παρουσίασε νέο look με χάλκινα μαλλιά στην εκπομπή Happy Day, αλλαγή που εξυπηρετεί δύο θεατρικούς ρόλους.
  • Η αλλαγή έγινε με δική του πρωτοβουλία και δεν είναι σίγουρος αν θα διατηρήσει το χρώμα μετά τις παραστάσεις.
  • Ανακοίνωσε νέα τηλεοπτική συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση για σειρά που θα προβληθεί από τη δημόσια τηλεόραση.
  • Τα γυρίσματα της σειράς θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο και θα είναι μια μεγάλη και ακριβή παραγωγή.
  • Θα υποδυθεί τον ξάδερφο της Μιμής Ντενίση και εκφράζει ενθουσιασμό για τη συνεργασία τους.

Μια μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση έκανε ο Αντώνης Λουδάρος, ο οποίος εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή Happy Day με ένα εντελώς διαφορετικό look. Ο ηθοποιός αποχωρίστηκε την εικόνα που τον έχουμε συνηθίσει και υιοθέτησε ένα χάλκινο, σχεδόν πορτοκαλί χρώμα στα μαλλιά του, ξαφνιάζοντας τους τηλεθεατές.

Αγνώριστος ο Αντώνης Λουδάρος με τα καροτί μαλλιά

Όπως εξήγησε, η αλλαγή έγινε με δική του πρωτοβουλία και εξυπηρετεί τις ανάγκες δύο διαφορετικών θεατρικών ρόλων. Μάλιστα, παραδέχτηκε πως ακόμη δεν έχει εξοικειωθεί με τη νέα του εικόνα, ενώ δεν είναι βέβαιος αν θα διατηρήσει το συγκεκριμένο χρώμα και μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων.

Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο γέλασα από την τρομάρα μου»

«Δεν το έχω συνηθίσει, μου φαίνεται περίεργο. Είναι για το θέατρο, για δύο διαφορετικούς ρόλους. Θα είμαι με τσιγκελωτό μουστάκι και με αυτό το μαλλί ταιριάζει πολύ. Το σκέφτηκα εγώ, δεν μου άρεσε η εικόνα του παππού που έβγαζε το κείμενο και κατεβάζω κάπως έτσι την ηλικία του ρόλου. Το έκανα με μια βαφή μόνος μου. Όσοι με ξέρουν μου λένε “τι έχει γίνει, τι έχεις πάθει;”. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Εδώ στο Χόλιγουντ παίρνουν και χάνουν κιλά οι ηθοποιοί. Υποτίθεται ότι είναι χάλκινο το χρώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντώνης Λουδάρος: Η νέα τηλεοπτική συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση

Ο ηθοποιός, ωστόσο, είχε και μια τηλεοπτική είδηση να μοιραστεί με τους παρουσιαστές του Happy Day. Όπως αποκάλυψε, ετοιμάζει μια νέα σειρά σε συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση, η οποία θα προβληθεί από τη δημόσια τηλεόραση. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα μεγάλη και ακριβή παραγωγή.

Στη σειρά θα υποδυθεί τον ξάδερφο της Μιμής Ντενίση, με τον Αντώνη Λουδάρο να μιλά με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργασία και τη φιλία τους.

Αγνώριστος ο Αντώνης Λουδάρος με τα καροτί μαλλιά

«Θα κάνω ένα σίριαλ, το ετοιμάζουμε με τη Μιμή Ντενίση και ξεκινάμε γυρίσματα Φεβρουάριο για το κρατικό κανάλι. Θα με σκοτώσει που θα το πω, αλλά ίσως και να είναι η ακριβότερη παραγωγή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Καταπληκτική δουλειά, καταπληκτικό σενάριο. Κάνω τον ξάδερφο της Μιμής, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Την αγαπάω πολύ, κάνουμε παρέα εκτός χώρου. Της έχω υποσχεθεί ότι αυτή την εβδομάδα θα την πάρω τηλέφωνο για να βγούμε», αποκάλυψε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
 |
ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
Ανθή Βούλγαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»
Η Βίσση μπήκε στο στούντιο & ο Καρβέλας κυκλοφόρησε Τραγούδι
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βίσση μπήκε στο στούντιο και ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
Χρύσα Μιχαλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Καληφώνη & Fipster: Τα Ακριβότερα Αντικείμενα Που Έχουν
Celebrities & Gossip Νεα
Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους
Δημήτρης Πιατάς
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
«Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
Celebrities & Gossip Νεα
«Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Αλκαίος: Τι Είπε Για Τη Συμμετοχή του Γιώργου Περρή
Celebrities & Gossip Νεα
Αλκαίος: «Έκλεισα τον κύκλο μου ως τραγουδιστής στη Eurovision»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top