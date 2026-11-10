Μια μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση έκανε ο Αντώνης Λουδάρος, ο οποίος εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή Happy Day με ένα εντελώς διαφορετικό look. Ο ηθοποιός αποχωρίστηκε την εικόνα που τον έχουμε συνηθίσει και υιοθέτησε ένα χάλκινο, σχεδόν πορτοκαλί χρώμα στα μαλλιά του, ξαφνιάζοντας τους τηλεθεατές.

Όπως εξήγησε, η αλλαγή έγινε με δική του πρωτοβουλία και εξυπηρετεί τις ανάγκες δύο διαφορετικών θεατρικών ρόλων. Μάλιστα, παραδέχτηκε πως ακόμη δεν έχει εξοικειωθεί με τη νέα του εικόνα, ενώ δεν είναι βέβαιος αν θα διατηρήσει το συγκεκριμένο χρώμα και μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων.

«Δεν το έχω συνηθίσει, μου φαίνεται περίεργο. Είναι για το θέατρο, για δύο διαφορετικούς ρόλους. Θα είμαι με τσιγκελωτό μουστάκι και με αυτό το μαλλί ταιριάζει πολύ. Το σκέφτηκα εγώ, δεν μου άρεσε η εικόνα του παππού που έβγαζε το κείμενο και κατεβάζω κάπως έτσι την ηλικία του ρόλου. Το έκανα με μια βαφή μόνος μου. Όσοι με ξέρουν μου λένε “τι έχει γίνει, τι έχεις πάθει;”. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Εδώ στο Χόλιγουντ παίρνουν και χάνουν κιλά οι ηθοποιοί. Υποτίθεται ότι είναι χάλκινο το χρώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντώνης Λουδάρος: Η νέα τηλεοπτική συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση

Ο ηθοποιός, ωστόσο, είχε και μια τηλεοπτική είδηση να μοιραστεί με τους παρουσιαστές του Happy Day. Όπως αποκάλυψε, ετοιμάζει μια νέα σειρά σε συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση, η οποία θα προβληθεί από τη δημόσια τηλεόραση. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα μεγάλη και ακριβή παραγωγή.

Στη σειρά θα υποδυθεί τον ξάδερφο της Μιμής Ντενίση, με τον Αντώνη Λουδάρο να μιλά με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργασία και τη φιλία τους.

«Θα κάνω ένα σίριαλ, το ετοιμάζουμε με τη Μιμή Ντενίση και ξεκινάμε γυρίσματα Φεβρουάριο για το κρατικό κανάλι. Θα με σκοτώσει που θα το πω, αλλά ίσως και να είναι η ακριβότερη παραγωγή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Καταπληκτική δουλειά, καταπληκτικό σενάριο. Κάνω τον ξάδερφο της Μιμής, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Την αγαπάω πολύ, κάνουμε παρέα εκτός χώρου. Της έχω υποσχεθεί ότι αυτή την εβδομάδα θα την πάρω τηλέφωνο για να βγούμε», αποκάλυψε.