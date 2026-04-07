Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο γέλασα από την τρομάρα μου»

Στο Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε ο Αντώνης Λουδάρος. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του όταν διαγνώσθηκε με καρκίνο, αλλά και για την ιδιαίτερη σχέση που είχε με την αείμνηστη Μαρινέλλα.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στο σοκ που βίωσε όταν ενημερώθηκε για την ασθένειά του, εξηγώντας πως η πρώτη του αντίδραση ήταν απρόσμενη, καθώς προσπάθησε να διαχειριστεί τον φόβο με χιούμορ.

«Ήθελα επιτέλους και να το πω γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Κατάλαβα ότι για τους ανθρώπους που δεν προσέχουνε, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα! Απ’ την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι: "Ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα". Όταν το πρωτοακούς, ξέρεις, το "είναι ένας καρκίνος", λες, "Ε, πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται"», εξομολογήθηκε ο Αντώνης Λουδάρος.

Όπως συμπλήρωσχε θέλησε μέσα από την εμπειρία του να στείλει ένα μήνυμα στους ανθρώπους να φροντίζουν την υγεία τους και να είναι σε εγρήγορση.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από τη συνεργασία του με τη Μαρινέλλα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, περιγράφοντας τη βαθιά επιρροή που είχε πάνω του σε καλλιτεχνικό αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο.

«Θυμάμαι στην πρώτη μας συνάντηση… είχα καταπιεί τη γλώσσα μου. Και κάτι με ρώτησε κι εγώ τα έχασα, δεν απάντησα και μου λέει: "Παιδί μου, σου μιλάω, γιατί δεν απαντάς;». Μου λέει "Ντρέπεσαι;". Μου λέει "Να βάλεις κόσκινο!". Έμαθα πολλά πράγματα εκεί, και για τη ζωή και για την τέχνη. Γελάσαμε πάρα πολύ. Έβλεπες στα παρασκήνια έναν άνθρωπο που έλεγες «θα τα καταφέρει;». Και έβγαινε και γινόταν δύο μέτρα! Και της έλεγα: "Ρε Μαρινέλλα, πώς το κάνεις αυτό;". Μου λέει: "Μα δεν το κάνω εγώ… η Μαρινέλλα το κάνει. Την Κικίτσα την αφήνω… στα παρασκήνια"», ανέφερε επίσης ο Αντώνης Λουδάρος.

Θυμίζουμε ότι μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως άλλαξε πολύ ο τρόπος που βλέπει τη ζωή μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν από ένα σπυράκι που είχε βγάλει το οποίο πήγε να αφαιρέσει, ωστόσο οι γιατροί του εξήγησαν από την πρώτη στιγμή πως δεν ήταν κάτι επικίνδυνο για τη ζωή του και πως δε χρειαζόταν να φοβάται για τίποτα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star