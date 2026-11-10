Ισπανία: Έκρηξη Στο Οβιέδο - Νεκρός Αστυνομικός

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε σακίδιο πλάτης, στην πόλη Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία.
🚨 Última Hora: grave suceso esta mañana, sobre las 07:30 horas, en el barrio de Villafría de #Oviedo. 👮🏻♂️ Explosión de artefacto que, según primeros datos, ha podido tener consecuencias trágicas para un compañero y dejado varios heridos más. Nuestro apoyo para toda la Jefatura. https://t.co/GXYNeFhwyK— CEP (@cep_cepolicia) November 10, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας Κυνοφίλων έφτασαν στο σημείο για να εξετάσουν ένα ύποπτο σακίδιο.
🚨 Tragedia en Oviedo: un policía nacional muerto y otro herido grave tras explotar un artefacto casero en Villafría. Los agentes intervenían en un operativo por un tiroteo en el que una mujer resultó herida. #Oviedo #asturias https://t.co/tITmKBIoTa— miOviedo - Tu diario digital gratuito (@mioviedo_) November 10, 2026
Οι αστυνομικοί εντόπισαν το σακίδιο ενώ βρίσκονταν στο σημείο για ένα άλλο περιστατικό.
Η ισπανική αστυνομία απέτισε φόρο τιμής στον αστυνομικό –ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Χουάν Χοσέ– με ανάρτησή της στο X, αναφέροντας: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τα αγαπημένα του πρόσωπα».
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