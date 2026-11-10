Άντζελα Γκερέκου – Μαρία Βοσκοπούλου: Βραδινή έξοδος με στιλ & φινέτσα

Μητέρα και κόρη σε chic εμφάνιση

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Η εμφάνιση της Άντζελας Γκερέκου και της Μαρίας Βοσκοπούλου

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Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Άντζελα Γκερέκου και η κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, οι οποίες βρέθηκαν στην πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα με την κομψή εμφάνισή τους.

Άντζελα Γκερέκου και Μαρία Βοσκοπούλου: Μητέρα και κόρη στην πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή

Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου

Μητέρα και κόρη επέλεξαν total black σύνολα, αποδεικνύοντας πως το μαύρο παραμένει μια διαχρονική και ιδιαίτερα chic επιλογή για τις βραδινές εμφανίσεις.

Η Μαρία Βοσκοπούλου ξεχώρισε με ένα μοντέρνο και θηλυκό look. Φόρεσε ένα μαύρο στράπλες τοπ με ιδιαίτερο ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μαύρο ψηλόμεσο παντελόνι.

Τη μέση της τόνιζε μια εντυπωσιακή μαύρη ζώνη με μεγάλη, ασημένια διακοσμητική αγκράφα, που έδινε λάμψη στο σύνολο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασημένια κοσμήματα, κρίκους, διακριτικά βραχιόλια και δαχτυλίδια, ενώ τα μακριά, καστανά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς.

Άντζελα Γκερέκου και Μαρία Βοσκοπούλου: Μητέρα και κόρη στην πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή

Από την πλευρά της, η Άντζελα Γκερέκου επέλεξε μια πιο κλασική και elegant προσέγγιση. Εμφανίστηκε με ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με ιδιαίτερη ανάγλυφη, ριγέ υφή, μακριά μανίκια και ντεκολτέ. Η αέρινη γραμμή και οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες του υφάσματος χάριζαν κίνηση και κομψότητα στην εμφάνισή της.

Άντζελα Γκερέκου και Μαρία Βοσκοπούλου: Μητέρα και κόρη στην πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή

Τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια της, σε μαύρο και χρυσό, ολοκλήρωναν αρμονικά το look, ενώ τα μαλλιά της έπεφταν σε ανάλαφρους κυματισμούς στους ώμους της.


 

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