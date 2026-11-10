Κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Δύο παρένθετες για τα ίδια δίδυμα!

Στο φως oι σοβαρές καταγγελίες για την κλινική

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Pixabay
Στις 10 Νοεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την «αμαρτωλή κλινική» των Χανίων / Bίντεο (αρχείου) από ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δίκη για κλινική στα Χανιά με κατηγορίες για απάτες και κλοπή γενετικού υλικού σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας.
  • Ζευγάρι Χανιωτών πλήρωσε 138.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 5.000 ευρώ για δωροδοκία, για να αποκτήσει παιδί μέσω παράνομων διαδικασιών.
  • Δύο παράλληλες εγκυμοσύνες οργανώθηκαν για το ίδιο ζευγάρι, με σκοπό να παρουσιαστούν τα μωρά ως δίδυμα.
  • Ο πρόεδρος της Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Νικόλαος Βραχνής, φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο δωροδοκίας και μη εφαρμογής ποινών.
  • Η κλινική συνέχισε να λειτουργεί παρά τις ποινές, με ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα των διαδικασιών της.

Μέσα στην εκτενή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Χανιά, καταγράφονται σοβαρές καταγγελίες από γυναίκες και ζευγάρια που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν και υπέστησαν όσα περιγράφουν ως τραυματικές εμπειρίες.

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Πρόκειται για ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν τη συγκεκριμένη κλινική, προσδοκώντας να εκπληρώσουν το όνειρο της απόκτησης ενός παιδιού, χωρίς, όπως αναφέρουν, να έχουν γνώση των όσων φέρεται να διαδραματίζονταν στο εσωτερικό των εργαστηρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, κατηγορούμενοι φέρεται να οργάνωσαν δύο παράλληλες εγκυμοσύνες, σε δύο διαφορετικές γυναίκες, με σκοπό να παρουσιάσουν τα μωρά ως δίδυμα!

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Μάλιστα, η δικαστική απόφαση θα έβγαινε στο όνομα της δεύτερης γυναίκας, καθώς η πρώτη ήταν ηλικίας κάτω των 25 ετών που είναι το νόμιμο όριο ηλικίας. Την δε πρώτη, την νεαρή, μετά την επίτευξη κυοφορίας την είχαν στείλει πίσω στη Ρουμανία χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, για να μην τη συντηρούν, χωρίς να ενημερωθεί το ζευγάρι από το οποίο εισέπρατταν κανονικά έξοδα ενοικίων, τροφεία κλπ, ενώ στο ζευγάρι παρουσίαζαν ψεύτικα υπερηχογραφήματα άλλων γυναικών ως το δήθεν μωρό τους.

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Την 24χρονη φαίνεται να την είχε «στρατολογήσει» για λογαριασμό της οργάνωσης μία από τις «μεσίτριες» εργαζόμενες στην κλινική, και η ίδια μεσολάβησε για την μεταφορά της στην Ελλάδα στα τέλη Μαρτίου 2023. Μετά από επιτυχή παράνομη εμβρυομεταφορά, έστειλαν την έγκυο πλέον 24χρονη πίσω στη Ρουμανία προκειμένου να μην την συντηρούν οικονομικά και καθώς η εργασία της ως παρένθετη ήταν από κάθε άποψη παράνομη.

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Και όλα αυτά εν αγνοία των ενδιαφερόμενων γονέων στους οποίους μάλιστα έστελναν και υλικό από δήθεν υπερηχογραφήματα, τα οποία όμως ανήκαν σε άλλη έγκυο γυναίκα με σκοπό προφανώς να τους εξαπατήσουν για να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποζημιώσεις.

Οι παρένθετες μητέρες που έρχονταν από το εξωτερικό

Ιδιαίτερη αναφορά στη δικογραφία γίνεται στις γυναίκες από το εξωτερικό που φέρεται να έφταναν στην Κρήτη με σκοπό να συμμετάσχουν σε διαδικασίες παρένθετης μητρότητας.

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Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, γυναίκες από την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία μεταφέρονταν στα Χανιά και διέμεναν σε διαμερίσματα για όσο διάστημα διαρκούσε η εγκυμοσύνη τους. Παράλληλα, στον φάκελο της υπόθεσης καταγράφονται και περιπτώσεις ομόφυλων ζευγαριών που απευθύνονταν στην κλινική για να αποκτήσουν παιδί μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

Μάλιστα, σε μία από τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναφέρεται χρηματικό ποσό που φέρεται να έφτανε τις 140.000 ευρώ.

Σοβαρές είναι εξάλλου οι καταγγελίες για γυναίκες από τις οποίες φέρεται να αφαιρέθηκαν ωάρια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή τους.

 

 

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