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Ένα τεράστιο σκάνδαλο με λαθρεμπόριο σπέρματος στα κατεχόμενα της Κύπρου, αποκάλυψε έρευνα του BBC.

Τουλάχιστον τριάντα παιδιά, φέρονται να έχουν γεννηθεί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με χρήση λανθασμένων δοτών σπέρματος ή ωαρίων.

Όπως αποκαλύπτει το BBC, η χαρά της μητρότητας για την Ρέιτσελ σύντομα μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς διαπίστωσε μέσω εξέτασης DNA ότι ναι μεν εκείνη ήταν η μητέρα του Τζόνα, όμως ο πατέρας του δεν ήταν ο δότης από τη Δανία που είχε επιλέξει.

Η Ρέιτσελ από τη Βρετανία, διαπίστωσε μέσω εξέτασης DNA ότι ο πατέρας του γιου της, Τζόνα, δεν ήταν ο δότης από τη Δανία που είχε επιλέξει

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον περασμένο Μάρτιο, όταν μια μικρή ομάδα γονέων, εξέφρασε την υποψία ότι είχε παραπλανηθεί από τη συγκεκριμένη κλινική σχετικά με την ταυτότητα των δοτών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ψευδοκράτος έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για τους Βρετανούς που επιθυμούν να γίνουν γονείς.

Μάλιστα, οι κλινικές γονιμότητας διαφημίζουν στους ενδιαφερόμενους ότι το κόστος είναι χαμηλό, ότι έχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και ακόμα μεγαλύτερη επιλογή δοτών σπέρματος και ωαρίων.

Ωστόσο, από το 2016, η μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος διεθνώς, έχει βάλει στη μαύρη λίστα τη συγκεκριμένη κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.