Άγιο είχε ο 50χρονος στα Τρίκαλα, ο οποίος κατέληξε να κρέμεται από δέντρο, ενώ έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Ο άνδρας πετούσε με παραπέντε στο όρος Κόζιακα, που καλύπτεται από πυκνά δάση με πανύψηλα δέντρα, όμως κατά τη διάρκεια της πτήσης εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δένδρου σε δύσβατο σημείο, όπως φαίενται και στις αποκλειστικές εικόνες εξασφάλισε το Star και η Δήμητρα Τζιότζιου.

Ο ίδιος ο 50χρονος κατάφερε και ειδοποίησε το 112 και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την διάσωσή του. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων και το πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο και με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον αλεξιπτωτιστή πλαγιάς, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ

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