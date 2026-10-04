Τρίκαλα: Άνδρας που έκανε παραπέντε εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 50χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε σε δέντρο κατά τη διάρκεια πτήσης παραπέντε στο όρος Κόζιακα.
  • Κατάφερε να ειδοποιήσει το 112, ενεργοποιώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.
  • Συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ και την πυροσβεστική Τρικάλων.
  • Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό για να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.
  • Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ.

Άγιο είχε ο 50χρονος στα Τρίκαλα, ο οποίος κατέληξε να κρέμεται από δέντρο, ενώ έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Ο άνδρας πετούσε με παραπέντε στο όρος Κόζιακα, που καλύπτεται από πυκνά δάση με πανύψηλα δέντρα, όμως κατά τη διάρκεια της πτήσης εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δένδρου σε δύσβατο σημείο, όπως φαίενται και στις αποκλειστικές εικόνες εξασφάλισε το Star και η Δήμητρα Τζιότζιου. 

Τρίκαλα: Άνδρας που έκανε παραπέντε εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο

Ο ίδιος ο 50χρονος κατάφερε και ειδοποίησε το 112 και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την διάσωσή του. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων και το πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.  

Οι άνδρες της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο και με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον αλεξιπτωτιστή πλαγιάς, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ 

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