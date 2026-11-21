Όπλα, χιλιάδες ευρώ, αλλά και μια πανάκριβη Porsche, είχε στην κατοχή του ένας άντρας που συνελήφθη στο Λαγονήσι, από αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Το Star βρέθηκε στην πολυτελή κατοικία του.

Αυτό είναι το πιστόλι που είχε θάψει στην αυλή του απομονωμένου σπιτιού με την πισίνα ο 39χρονος, και που... «ξέχασε» να αναφέρει στους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών όταν του πέρασαν χειροπέδες πριν μπει στην πολυτελή Porsche με την οποία κυκλοφορούσε.

Αντίθετα, ήταν πρόθυμος να τους πει για τον βαρύ οπλισμό που... δεν είχε κρύψει: «Έχω ένα πιστόλι και ένα Καλάσνικοφ μέσα στο σπίτι».

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα όπλα μαζί με 150.000 ευρώ, 200 χρυσές λίρες, ένα χρυσό ρολόι, αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα ξένων χωρών.

Ο 39χρονος είχε επιλέξει να ζει σε πολυτελές σπίτι στο Λαγονήσι, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Eίχε ξεκινήσει την εγκληματική του δράση από την ηλικία των 17 ετών. Το 2005 είχε σκοτώσει στο Ελληνικό έναν συνομήλικό του, εξαιτίας οικονομικών διαφορών.

Το θύμα της δολοφονίας ήταν το παιδί της φαρμακοποιού Μαρίας Σάφου, που είχε δολοφονήσει ο διαβόητος κακοποιός Κώστας Πάσαρης λίγα χρόνια πριν.



