Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής για τη γυναικοκτονία στο Θησείο. Το κορμί της άτυχης γυναίκας ήταν αποστεωμένο και γεμάτο μώλωπες.

Μάλιστα, εντοπίστηκαν χτυπήματα και από παλαιότερες κακοποιήσεις που είχε υποστεί από τον δράστη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο σύζυγός της ήταν χειριστικός και την είχε κάνει να πιστεύει ότι μακριά του δε θα μπορούσε να ζήσει.

Όμως, όπως αποδείχθηκε, μόνο μακριά του είχε ελπίδα να ζήσει.

Η άτυχη Μαρίνα ντρεπόταν για όσα βίωνε. Δεν είχε βρει τη δύναμη να μιλήσει.

Μία από τις φορές που είχε βγει έξω με τον σύζυγό της, εκείνος δε δίστασε να τη χτυπήσει στη μέση του δρόμου.

«Τους είχα δει που μάλωναν στον δρόμο. Αυτός την έδιωχνε με έναν βίαιο τρόπο, κι αυτή παρακαλούσε» λέει μια γυναίκα που είχε γίνει μάρτυρας στο βίαιο σκηνικό.

Την ημέρα του φονικού τη χτυπούσε βάναυσα. Δεν υπήρχε σημείο στο σώμα της που να μην εντοπίστηκαν μώλωπες από τον ιατροδικαστή.

Της έσπασε τα πλευρά, ενώ την κρατούσε σφιχτά από τον λαιμό, στραγγαλίζοντάς την. Το ζευγάρι ήταν μαζί 40 χρόνια.

Η 61χρονη ήταν «σκιά του εαυτού της», καθώς ζύγιζε μόλις 39 κιλά.

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