Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση απέρριψε σήμερα τις αναφορές της Τεχεράνης πως ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον ενός αμερικανικού μαχητικού F-16 πάνω από τον Κόλπο, υποχρεώνοντάς το να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.
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Οι Ιρανοί έδωσαν μάλιστα στη δημοσιότητα και ένα βίντεο που δείχνει το «κλείδωμα» του στόχου και την εκτόξευση του πυραύλου.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, ο πύραυλος εξερράγη κοντά στο μαχητικό αεροσκάφος, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε περιφερειακό αεροδρόμιο αφού υπέστη ζημιές.
«Το Ιράν δεν επιτέθηκε σε αμερικανικό αεριωθούμενο F-16 χθες, σε καμία περίπτωση», επισημαίνει η Κεντρική Διοίκηση, προσθέτοντας πως όλα τα αμερικανικά αεριωθούμενα στη Μέση Ανατολή είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί.
Το Ιράν έχει προβεί σε παρόμοιους ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου ότι έχει καταρρίψει ή καταστρέψει αεροσκάφη των ΗΠΑ, περιστατικά που ο αμερικανικός στρατός έχει διαψεύσει.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.