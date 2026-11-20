Μια σοβαρή ποινική υπόθεση εκδικάζεται στο Κεντάκι των ΗΠΑ, με κατηγορούμενη την 31χρονη Lorence Winance, η οποία φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά τον 11χρονο γιο της. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν το παιδί την παρακαλούσε να σταματήσει, εκείνη του έλεγε ότι αυτό ήταν «φυσιολογικό». Η κατηγορούμενη δηλώνει αθώα, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες και ενδεχόμενη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκαν το 2022 στο σπίτι των γονιών της κατηγορούμενης. Όπως παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ο σύζυγός της είναι αστυνομικός στην πολιτεία του Κεντάκι, στις ανατολικο-κεντρικές ΗΠΑ, και στάθηκε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της δίκης. Στην ακροαματική διαδικασία για την εγγύησή της ήρθαν στο φως νέα στοιχεία για όσα περιέγραψε ο ανήλικος στους ερευνητές.

ΗΠΑ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Lorence Winance

Σύμφωνα με την κατάθεση ντετέκτιβ της αστυνομίας του Κεντάκι, το παιδί μίλησε σε ειδική εγκληματολογική συνέντευξη για τρία περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Σε δύο από αυτά, η 31χρονη φέρεται να τον θώπευσε, ενώ σε ένα τρίτο καταγγέλλεται περιστατικό στοματικής σεξουαλικής κακοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία με κατηγορίες για αιμομιξία, σοδομισμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία δείχνουν ότι οι αρχές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιγραφή του 11χρονου, καθώς αποτέλεσε τον πυρήνα της έρευνας. Η αναφορά ότι η μητέρα του χαρακτήριζε τη συμπεριφορά της «φυσιολογική» περιλαμβάνεται στα όσα αποδόθηκαν στην κατηγορούμενη κατά την εξέταση της υπόθεσης.

ΗΠΑ: Πώς ξεκίνησε η έρευνα στο Κεντάκι

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Lorence Winance και τον γιο της, νωρίτερα μέσα στο 2026. Μετά τον καβγά, ο ανήλικος μίλησε στη μητριά του και της εκμυστηρεύτηκε όσα φέρεται να είχαν συμβεί, εκφράζοντας και την απογοήτευσή του για τη στάση της μητέρας του.

Αμέσως μετά ενημερώθηκε ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος απευθύνθηκε στην πολιτειακή αστυνομία του Κεντάκι. Από εκεί ξεκίνησε η επίσημη έρευνα, με τις αρχές να εξετάζουν και τα άλλα δύο παιδιά της 31χρονης. Το ένα παιδί ανέφερε ότι η μητέρα τους επέστρεφε στο σπίτι μεθυσμένη. Ωστόσο, κανένα από τα δύο δεν κατήγγειλε ότι είχε υποστεί κακοποίηση, ούτε είπε ότι γνώριζε για τα περιστατικά που κατήγγειλε ο μεγαλύτερος αδελφός τους.



