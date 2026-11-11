Νότια Καρολίνα: Πατέρας Έθαψε Ζωντανό 11 Μηνών Βρέφος

Ένα βρέφος 11 μηνών εντοπίστηκε ζωντανό έπειτα από μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ. Το παιδί, ο μικρός Κόα Σαρπ, βρέθηκε θαμμένο σε μικρό βάθος μέσα σε δάσος στην κομητεία Λέξινγκτον, περίπου 24 ώρες μετά την εξαφάνισή του, ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο πατέρας του, Μάικλ Κόμερ.

Τη διάσωση ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Λέξινγκτον, Τζέι Κουν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μεταφέροντας την πρώτη εικόνα από τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως δήλωσε: «Σίγουρα ο Θεός είναι καλός. Μόλις πριν από λίγα λεπτά εντοπίσαμε τον μικρό Κόα, 11 μηνών, θαμμένο ζωντανό. Ήταν ο πιο χαρούμενος ήχος που θα μπορούσε κανείς να ακούσει».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το αγοράκι ήταν μέσα σε κλουβί σκύλου και τυλιγμένο σε μια πετσέτα. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Νότια Καρολίνα: Πώς εξαφανίστηκε ο Κόα Σαρπ

Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε τη Δευτέρα 9/11, όταν η μητέρα του το άφησε στο σπίτι της υπό τη φροντίδα του πατέρα του και έφυγε, για δουλειές. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι το βρέφος δε βρισκόταν στο σπίτι και ενημέρωσε τις Αρχές.

Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή μιας ομάδας ερευνητών, η οποία εντόπισε σε κοντινό δάσος σημείο με ενδείξεις πρόσφατης ανασκαφής. Το σημείο αυτό βρισκόταν περίπου 50 μέτρα από το σπίτι του πατέρα του παιδιού.

Οι αστυνομικοί πλησίασαν το σημείο και, κατά την έρευνα, άκουσαν το κλάμα του βρέφους. Τότε άρχισαν να σκάβουν και τελικά βρήκαν το παιδί θαμμένο σε κλουβί σκύλου.

«Φώναζε με όλη του τη δύναμη, πράγμα που είναι καλό στον κόσμο των μωρών, υποθέτω», σχολίασε χαρακτηριστικά ο σερίφης, εκτιμώντας ότι το κλουβί, επειδή ήταν τυλιγμένο με πετσέτα, «προφανώς δημιούργησε ένα θύλακα αέρα κάτω από το χώμα, αν μπορείτε να το φανταστείτε», γεγονός που πιθανώς του έσωσε τη ζωή.

Νότια Καρολίνα: Η σύλληψη του πατέρα και η έρευνα της εισαγγελίας

Πηγή φωτογραφίας: Lexington County Sheriff’s Department

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας του βρέφους, Μάικλ Κόμερ. Όπως ανέφερε ο σερίφης, σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διάρρηξη και αντίσταση κατά τη σύλληψη, ενώ αναμένεται να του απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με την αρπαγή και την εξαφάνιση του παιδιού.

Μέχρι στιγμής, ο Μάικλ Κόμερ θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Παράλληλα, οι Αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με την εισαγγελία για να αποφασιστεί αν θα του αποδοθούν και πρόσθετες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, η σύλληψή του ήρθε έναν μήνα αφού είχε τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης έπειτα από καταδίκη για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ νωρίτερα μέσα στο έτος είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.