Σε μια νέα της συνέντευξη, η γνωστή make up artist Ρούλα Σταματοπούλου μίλησε για τη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη όσο και στη συνειδητή απόφαση να αποσυρθεί προσωρινά από την εργασία της, προκειμένου να αφοσιωθεί στον στόχο της απόκτησης ενός παιδιού.

Αναφερόμενη στο πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους, εξήγησε: «Η Ελένη δεν με πήρε τυχαία, με είχε τσεκάρει. Δεν είχε κανέναν να τη βάφει τότε, δεν ήθελε άτομα μέσα στο καμαρίνι της, είχε μόνο τον Βασίλη (Μπουλούμπαση) για τα μαλλιά, τον οποίο τον ήξερα και τον εμπιστευόταν. Είχε δει το πώς είμαι και τι λένε για εμένα, γιατί το καμαρίνι είναι σπίτι και ειδικά όταν μια εκπομπή είναι καθημερινή. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, με βοήθησε πολύ σε κάποια πράγματα».

Παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις εκείνη την περίοδο, προσπαθούσε μαζί με τον σύντροφό της να αποκτήσουν παιδί. Όπως περιέγραψε στη διαδικτυακή εκπομπή Nansou TV και τη Νάνσυ Παραδεισανού: «Όταν ήμουν στην Ελένη έκανα προσπάθειες με τον σύντροφό μου για να μείνω έγκυος. Με τον άντρα μου ήμασταν δύο χρόνια μαζί. Δεν αισθάνθηκα έτοιμη, ούτε μου χτύπησε κάποιο καμπανάκι. Εγώ πέρναγα μια χαρά αλλά φτάνεις κάποια στιγμή σε μια ηλικία που σκέφτεσαι ότι αν δεν το κάνεις εκείνη τη στιγμή, το χάνεις».

Η Ρούλα Σταματοπούλου έχει αποκτήσει πια έναν γιο που είναι 4,5 ετών, τον Μιχαήλ Άγγελο

Η πίεση και το καθημερινό άγχος της δουλειάς οδηγούσαν σε διαδοχικές αποτυχίες, γεγονός που την ανάγκασε να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Σχετικά με αυτό ανέφερε: «Το προσπαθούσα ενώ δούλευα καθημερινά και υπήρχε άγχος και πίεση, οπότε δεν γινόταν, ερχόταν η μία αποτυχία μετά την άλλη. Έπρεπε δυστυχώς να σταματήσω τη δουλειά γιατί δεν γινόταν να τα κάνω όλα μαζί. Πρέπει να δώσεις και ενέργεια και χώρο, να κάνεις ένα βήμα πίσω για να καλέσεις και να έρθει αυτό το μεγάλο δώρο».

Όταν τελικά έμαθε τα ευχάριστα νέα, δυσκολευόταν να το πιστέψει λόγω των προηγούμενων δυσκολιών, με την ίδια να εξομολογείται: «Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, δεν το πίστευα. Δεν το είχα πει σε κανένα μέχρι τους τρεις μήνες. Είχα περάσει τόσα πολλά που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τελικά αν είναι η σωστή στιγμή, ότι και να γίνει, θα σου κάτσει. Είναι το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου».