Η Ναταλία Γερμανού έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις της μητέρας της, Εριέττας Μαυρουδή, στη συνέντευξή της στην εκπομπή Κεραία της Ρέας Βιτάλη.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την εκπομπή της, συνοδεύοντάς το με δύο καρδιές και το τραγούδι της Αρίθα Φράνκλιν, I Say a Little Prayer, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στα όσα έχουν συζητηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Η ανάρτηση απέκτησε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η Ναταλία δεν έχει συχνή παρουσία με νέες δημοσιεύσεις στα social media. Η προηγούμενη ανάρτησή της είχε γίνει στις αρχές Οκτωβρίου, γεγονός που έκανε ακόμη πιο αισθητή την επιστροφή της στο Instagram μέσα σε μια περίοδο έντονης δημοσιότητας γύρω από την οικογενειακή της ιστορία.

Από τα πρώτα λεπτά, η δημοσίευση συγκέντρωσε πολλά «likes» και καρδιές, ενώ στα σχόλια εμφανίστηκαν και γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης. Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν ήταν η Φαίη Σκορδά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Άση Μπήλιου.

Η ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού

Οι δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή που άνοιξαν τη συζήτηση

Η νέα αυτή ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή στην ΕΡΤ, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κι εκτενή τηλεοπτικό σχολιασμό. Η μητέρα της παρουσιάστριας μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία από τη μητρότητα και για τη σχέση που είχε με την κόρη της.

Στη συνέντευξή της, η Εριέττα Μαυρουδή δήλωσε: «Δεν έχω και καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητα μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν κι εμένα πρέπει να τολμάνε να το λένε. Είναι μια αναπηρία, πιθανόν, να το δεχτώ, αλλά δεν μου έλειψε ποτέ αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο μου ήμουν εκεί».

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν ευρύ κύκλο συζητήσεων, καθώς αφορούσαν τόσο την προσωπική της στάση απέναντι στη μητρότητα όσο και τη δημόσια διάσταση μιας σχέσης μητέρας και κόρης που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν.

Παλιότερη ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού για τα γενέθλια της μητέρας της /Φωτογραφία Instagram

Τι είχε πει η Ναταλία Γερμανού για τη σχέση με τη μητέρα της

Η ίδια η Ναταλία Γερμανού έχει αναφερθεί παλαιότερα στη σχέση της με τη μητέρα της, εξηγώντας ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις που βίωσε στη ζωή της δε συνδέονταν με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού, αλλά με τις προσδοκίες της μητέρας της.

Σε συνέντευξή της στο Madame Figaro είχε δηλώσει: «Ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να ήταν δύσκολο να είμαι κόρη του Φρέντυ Γερμανού, αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο να είμαι κόρη της Εριέττας Μαυρουδή. Οι απαιτήσεις που είχε η μητέρα μου από μένα και αυτά που προσδοκούσε εκείνη –και όχι ο πατέρας μου– είναι που με έχουν καταπιέσει περισσότερο στη ζωή μου. Στο μυαλό της μαμάς μου έπρεπε να είμαι τέλεια μαθήτρια, να μιλάω πέντε γλώσσες, να είμαι η καλύτερη στο μπαλέτο… Όλο αυτό με άγχωνε τόσο πολύ, που γύρω στα 18 έγινε η έκρηξη».