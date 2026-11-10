Καλώδιο: Το Abeille Marengo απέπλευσε, τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν

Επιμένουν τα τουρκικά ΜΜΕ: Δε γίνεται έρευνα χωρίς άδεια της Άγκυρας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου στις 18.10, μετά από δύο εβδομάδες αγκυροβολίας.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η άδεια για τις έρευνες ζητήθηκε από ελληνικές και κυπριακές αρχές, χωρίς νομικό προηγούμενο.
  • Τουρκικά ΜΜΕ ισχυρίζονται ότι οι έρευνες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την άδεια της Τουρκίας.
  • Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις συναντήσεις Γαλλίδας πρέσβη και Τούρκου υφυπουργού και τη ρηματική διακοίνωση του Παρισιού.
  • Η Τουρκία προγραμματίζει να εκδώσει δική της NAVTEX μετά τον απόπλου του Abeille Marengo.

Μόλις στις 17.20 σήμερα υπήρξε η πρώτη ένδειξη ότι το Abeille Marengo ετοιμάζεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου. 

Γαλλικό ερευνητικό: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Γιατί δεν έφυγε νωρίτερα

Οι πρώτες ενδείξεις για τον απόπλου του Abeille Marengo

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη, Γωγω Αποστολάκη, λίγο μετά τις 17.30 άναψαν οι μηχανές του πλοίου και λυθηκαν οι κάβοι για να αποπλεύσει στις 18.10 από το λιμάνι του Ηρακλείου στο οποίο έμεινε αγκυροβολημένο για περίπου δυο εβδομάδες. 

Ο απόπλους του Abeille Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου

Ο απόπλους του Abeille Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου  

Προηγουμένως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι «η  άδεια ζητήθηκε από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές» και ότι δεν έχει η ελληνική κυβέρνηση κάποιο πρόβλημα μ' αυτήν την ενημέρωση η οποία έγινε στις τουρκικές αρχές από την γαλλική πλευρά», καθώς «καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση».  

Μητσοτάκης: H γεωγραφία δεν αλλάζει - Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα

Tουρκικά ΜΜΕ: Δε θα μπορούσαν να γίνουν έρευνες χωρίς την άδεια της Τουρκίας   

Διαφορετική είναι η ανάγνωση των τουρκικών Μέσων.  
 
«Όσο και αν η Αθήνα δήλωνε πως "εμείς δε θα πάρουμε άδεια από κανέναν", βλέπουμε πως αυτό δεν είναι αληθές. Διότι τώρα γίνεται προσπάθεια να αποσπαστεί η έγκριση της Τουρκίας» ισχυρίσθηκε η Ντουιγκού Λέλογλου.  ανταποκρίτρια του CNN TURK στην Αθήνα. 

Αποκάλυψη Star: Ισπανικός κολοσσός πίσω από το Abeille Marengo!

Σύμφωνα επίσης με ρεπορτάζ των τουρκικών ΜΜΕ, η  Άγκυρα μετέφερε στις ενδιαφερόμενες πλευρές πως έρευνα στα τμήματα των περιοχών που είναι εντός  της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. 

Το καλώδιο και τα αναπάντητα ερωτήματα

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, επισήμως, πάντως, δεν έχει απαντηθεί:

-Τι είπαν η Γαλλίδα πρέσβης κι ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών την Πέμπτη, μια μέρα πριν την έκδοση της ελληνικής NAVTEX; 

-Τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρηματική διακοίνωση του Παρισιού προς την Άγκυρα;

Τα αναπάντητα ερωτήματα για το καλώδιο

Τα αναπάντητα ερωτήματα για το καλώδιο  

Όπως τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star, σύμφωνα με πληροφορίες δεν αφορά ζητήματα αξιώσεων επί θαλάσσιων ζωνών, αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω πληροφόρηση.  

Η Τουρκία θα εκδώσει δική της NAVTEX  

Η Τουρκία έχει γνωστοποιήσει ότι αμέσως μετά τον απόπλου ετοιμάζει δική της NAVTEX.
 

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