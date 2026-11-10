Η απειλή των χάκερ αφορά και την Ελλάδα. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εξέδωσε οδηγίες προς μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες για το πώς να θωρακιστούν σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

Η χώρα μας έχει μπει για τα καλά σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας για τις κυβερνοεπιθέσεις. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έκανε έρευνα για το ποιες βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ελέγχονται από απόσταση μέσω διαδικτύου και απεσήμανε ότι αυτές αποτελούν τον πιο πιθανό στόχο σε περίπτωση επίθεσης από χάκερ, εάν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έχουν εντοπίσει συνολικά περίπου 580 ψηφιακές διευθύνσεις που συνδέονται με ειδικό εξοπλισμό. Ελέγχουν, δηλαδή, μέσω ίντερνετ ηλεκτρικές παροχές, φωτοβολταϊκά πάρκα και γραμμές παραγωγής.

Προτείνουν πέντε μέτρα προστασίας απέναντι στους χάκερ, δίνοντας έμφαση κυρίως στους συχνούς ελέγχους για το ποιος έχει πρόσβαση στα συστήματα, καθώς και στις τακτικές ενημερώσεις των λογισμικών ασφαλείας.

Περισσότερο έμφαση δίνεται στον εξοπλισμό που ελέγχει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για τον προφανή λόγο: να μην μπορεί κάποιος χάκερ να προκαλέσει μπλακάουτ οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Συναγερμός στην Ευρώπη για κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν

Στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός, υπό τον φόβο ιρανικών ενεργειών δολιοφθοράς, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση περίπου 12 αμερικανικών αεροσκαφών από βρετανική αεροπορική βάση στο Μίλντενχολ. Ορισμένα από τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού μεταφέρθηκαν σε βάσεις στη Γερμανία. Πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς είχε προηγηθεί η μετακίνηση αμερικανικών βομβαρδιστικών σε άλλη βάση, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτονται τα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης.

Οι γαλλικές Αρχές αναζητούν τρεις Ιρανούς διοικητές του δικτύου χάκερ «Σαχίντ Καβέχ»: τον Χαμίντ Ρεζά Λασγκαριάν, επικεφαλής του Κέντρου Κυβερνοπολέμου των Φρουρών της Επανάστασης, τον Μαχντί Λασγκαριάν και τον Ρεζά Σαλαρβάντ. Σύμφωνα με έκθεση του γαλλικού κέντρου κυβερνοασφάλειας, οι τρεις άνδρες κατηγορούνται ότι συντόνισαν τις επιθέσεις. Ως στοιχεία που συνδέουν τις επιθέσεις με το Ιράν αναφέρονται κείμενα στη γλώσσα φαρσί και ψηφιακές διευθύνσεις που οδηγούσαν στη χώρα.

Η ανησυχία στην Ευρώπη δεν περιορίζεται στις κυβερνοεπιθέσεις. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν προειδοποίησε ότι τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών και οι αγωγοί φυσικού αερίου αποτελούν ευάλωτες κρίσιμες υποδομές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης.

Το δίκτυο «Σαχίντ Καβέχ» φέρεται να σχεδίαζε επιθέσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές ήδη από το 2021. Η ονομασία του προέρχεται από τον Μαχμούντ Καβέχ, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που σκοτώθηκε σε ηλικία 25 ετών τη δεκαετία του 1980.

Παρά τις σημερινές αρνήσεις της Τεχεράνης για εμπλοκή στις κυβερνοεπιθέσεις, έγγραφα που είχαν παρουσιαστεί σε ρεπορτάζ του Sky News το 2021 φέρονται να αποτύπωναν έρευνα και χαρτογράφηση ευρωπαϊκών υποδομών, με τη δημιουργία μιας «τράπεζας στόχων» για ενδεχόμενες μελλοντικές επιχειρήσεις.

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