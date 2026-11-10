Η Χριστίνα πήγε στο Cash or Trash θέλοντας να πουλήσει αντικείμενα με την επωνυμία Christofle! Η παίκτρια παρουσίασε έναν δίσκο, με δύο παγωτιέρες μία μικρή και μία μεγάλη και μία τσιμπίδα!
Όπως επεσήμανε ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, ανέφερε πως τα κουτιά Christofle είναι ειδικά κατασκευασμένα έτσι ώστε να μη σκουριάζουν τα αντικείμενα μέσα.
Η Χριστίνα μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με αυτοπεποίθηση καθώς ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τα αντικείμενα με την επωνυμία Christofle γύρω στα 800 ευρώ αλλά της είπε πως μπορεί να πάρει και τετραψήφιο.
«Όντως είναι Christofle.Eδώ μάλιστα στην υπογραφή γράφει "Άννα- Μαρία πάρε με!"» διαπίστωσε η Νάντια Μπέλε με την Άννα Μαρία Ρογδάκη να συμφωνεί.
Κατάφερε τελικά να τα αποχωριστεί; Κι αν ναι; Κατόρθωσε τελικά τετραψήφιο deal.
Δείτε το Cash or Trash
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