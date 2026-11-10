Cash or Trash: Κατάφερε η Χριστίνα να αγγίξει το τετραψήφιο deal;

Το σετ Christofle εντυπωσίασε τους πάντες!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο όταν ήταν πια αργά!
10.11.26 , 19:33 Νέο κύμα ακρίβειας σαρώνει τα νοικοκυριά: Στο  5,7% ο πληθωρισμός
10.11.26 , 19:25 Πρώην συνεργάτιδα: «Η Ελένη Μενεγάκη δε με πήρε τυχαία, με είχε τσεκάρει»
10.11.26 , 19:17 Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026:  25 και 27 Νοεμβρίου πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ
10.11.26 , 19:02 Η Pizza Fan ανοίγει ξανά τα καταστήματά της - Η ανακοίνωση της εταιρείας
10.11.26 , 19:00 Ελληνίδα ηθοποιός: «Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο για έναν ρόλο»
10.11.26 , 18:38 Cash or Trash: Ο Παναγιώτης φέρνει μία εντυπωσιακή συλλογή παιχνιδιών
10.11.26 , 18:23 Ολογραφική οθόνη: Η Mercedes επαναστατεί στην προβολή πληροφοριών
10.11.26 , 18:20 Γαλλικό ερευνητικό: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Γιατί δεν έφυγε νωρίτερα
10.11.26 , 18:20 Cash or Trash: Κατάφερε η Χριστίνα να αγγίξει το τετραψήφιο deal;
10.11.26 , 17:30 GNTM: Τα μοντέλα σε ρόλο γονέα που κάνει multitasking
10.11.26 , 17:24 Το σπάνιο βίντεο του Τσιμιτσέλη με την κόρη του που μας συγκίνησε
10.11.26 , 17:14 Κελεκίδου: Έκλεψε την παράσταση στην «Αθηναία»
10.11.26 , 17:08 Γυναίκα Κτηνοτρόφος - Τυροκόμος Είναι Και Σύζυγος - Μητέρα
10.11.26 , 17:04 Oι celebrities που πήγαν στο Kick Off Party του Madwalk
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Πώς προετοιμάζονται οι χώρες στην Ευρώπη
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
Oι celebrities που πήγαν στο Kick Off Party του Madwalk
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian Street Look στο κέντρο της Αθήνας
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Το σπάνιο βίντεο του Τσιμιτσέλη με την κόρη του που μας συγκίνησε
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα συμμετείχε στο Cash or Trash με αντικείμενα της Christofle.
  • Παρουσίασε έναν δίσκο, δύο παγωτιέρες και μία τσιμπίδα.
  • Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος εκτίμησε τα αντικείμενα στα 800 ευρώ, με δυνατότητα για τετραψήφιο ποσό.
  • Η Χριστίνα μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με αυτοπεποίθηση.
  • Η έκβαση της πώλησης παραμένει ανοιχτή, καλώντας τους θεατές να παρακολουθήσουν.

Η Χριστίνα πήγε στο Cash or Trash θέλοντας να πουλήσει αντικείμενα με την επωνυμία Christofle! Η παίκτρια παρουσίασε έναν δίσκο, με δύο παγωτιέρες μία μικρή και μία μεγάλη και μία τσιμπίδα!

Παγωτιέρες με την υπογραφή Christofle

Παγωτιέρες με την υπογραφή Christofle
Cash or Trash: Οι 13 κούκλες της Μέριλιν Μονρόε ξετρέλαναν τους αγοράστες!

Όπως επεσήμανε ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, ανέφερε πως τα κουτιά Christofle είναι ειδικά κατασκευασμένα έτσι ώστε να μη σκουριάζουν τα αντικείμενα μέσα. 

Θάνος Λούδος

Θάνος Λούδος

Η Χριστίνα μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με αυτοπεποίθηση καθώς ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τα αντικείμενα με την επωνυμία Christofle γύρω στα 800 ευρώ αλλά της είπε πως μπορεί να πάρει και τετραψήφιο. 

Cash or Trash: Κατάφερε η Χριστίνα να αγγίξει το τετραψήφιο deal;

«Όντως είναι Christofle.Eδώ μάλιστα στην υπογραφή γράφει "Άννα- Μαρία πάρε με!"» διαπίστωσε η Νάντια Μπέλε με την Άννα Μαρία Ρογδάκη να συμφωνεί. 

Cash or Trash: Κατάφερε η Χριστίνα να αγγίξει το τετραψήφιο deal;

 

Κατάφερε τελικά να τα αποχωριστεί; Κι αν ναι; Κατόρθωσε τελικά τετραψήφιο deal. 

Δείτε το Cash or Trash 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο όταν ήταν πια αργά!
GNTM Trailer 10/11/2026
Media
GNTM: Τα μοντέλα σε ρόλο γονέα που κάνει multitasking
Λιάγκας: «Έχω αυτή την κοινωνική αναπηρία»
Media
Λιάγκας: «Έχω αυτή την κοινωνική αναπηρία, πάθαινα και κρίσεις πανικού»
Cash or Trash: H Δημοπρασία Που «Πάγωσε»
Media
CASH OR TRASH: Μια δημοπρασία παγώνει από την απρόσμενη σιωπή του Παγώνη
GNTM 7: Τι Είπε Η Σταυρούλα Μ Για Την Αποχώρησή Της
Media
H Σταυρούλα εξηγεί γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM
Ζέτα Μακρυπούλια.
Media
Κουτσελίνη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με 60-70 επεισόδια»
Nova σειρές Νοέμβριος
Media
Nova TV: Συναρπαστικές κανούργιες σειρές και σεζόν στο Novacinema4
Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις στον απόηχο της Νέας Σελήνης - Η θετική όψη
Media
Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις & η θετική όψη ανάδρομης Αφροδίτης - Άρη
Ανθή Βούλγαρη: Διαψεύδει τις φήμες για δεύτερη εγκυμοσύνη
Media
Βούλγαρη: Διαψεύδει τις φήμες για νέα εγκυμοσύνη - «Μου λένε συγχαρητήρια»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top