Άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027, με καταληκτική ημερομηνία την 4η Δεκεμβρίου 2026. Η ενίσχυση αφορά νοικοκυριά που θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, μπλε κηροζίνη ή τηλεθέρμανση.

Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή, αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Οι επόμενες καταβολές έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και την εκκαθάριση των στοιχείων.

Για τη φετινή περίοδο προβλέπεται ενίσχυση αυξημένη κατά 30% σε σχέση με τον βασικό υπολογισμό. Το συνολικό ποσό ξεκινά από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.560 ευρώ για νοικοκυριά σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης 2026-2027 – Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται από το καύσιμο, την περιοχή κατοικίας και τις καιρικές συνθήκες. Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται σε 380 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για το πέλετ, 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, την μπλε κηροζίνη και το υγραέριο.

Στα παραπάνω ποσά προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Επιπλέον, εφαρμόζεται αύξηση 30% για τη φετινή περίοδο. Το βασικό ανώτατο όριο φτάνει τα 1.040 ευρώ, μπορεί να ανέλθει στα 1.300 ευρώ σε περιοχές με αυξημένο κλιματικό συντελεστή και φτάνει τα 1.560 ευρώ σε περιοχές με συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2.

Δικαιούχοι και κριτήρια για το myΘέρμανση

Για να λάβουν το επίδομα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει, τα 24.000 ευρώ για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης και τα 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα όρια αυτά αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Υπάρχουν και περιουσιακά όρια με βάση την αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ του 2026. Το όριο είναι 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ. Εκτός επιδότησης μένουν όσοι δηλώνουν φιλοξενούμενοι, όσοι εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση άλλου προσώπου, όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο Ι.Χ. και όσοι εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Αιτήσεις στο myAADE και χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στη ψηφιακή πύλη myAADE, με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το είδος καυσίμου που χρησιμοποιούν και, όπου απαιτείται, τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Απαραίτητη είναι και η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN, στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προβλέπει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 την καταβολή της προκαταβολής, έως τις 28 Μαΐου 2027 την πληρωμή της επόμενης δόσης για τις αγορές καυσίμων, έως τις 31 Μαΐου 2027 συμπληρωματική πληρωμή όπου απαιτείται και έως τις 30 Ιουλίου 2027 επιπλέον καταβολή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, καθώς και συμπληρωματική πληρωμή για την ηλεκτρική ενέργεια.

Η προκαταβολή διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο δικαιούχος είχε λάβει επίδομα και την προηγούμενη χρονιά. Όσοι ήταν δικαιούχοι την περίοδο 2025-2026 θα λάβουν το 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί, προσαυξημένο κατά 30%. Για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 50% του ποσού που προκύπτει από τον κλιματικό συντελεστή και το ποσό αναφοράς, επίσης με προσαύξηση 30%.

