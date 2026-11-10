Ομάρ Σι: Ο πρωταγωνιστής του «Lupin» δικάζεται για επίθεση σε εργαζομένους

Φέρεται να του ζήτησαν να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του

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Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται ο γνωστός Γάλλος ηθοποιός Ομάρ Σι. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Lupin» αναμένεται να δικαστεί στο Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου, μετά από σοβαρό επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη με υπαλλήλους της εταιρείας σιδηροδρόμων SNCF, στον σταθμό Γκαρ ντε Λυόν.

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται ο γνωστός Γάλλος ηθοποιός Ομάρ Σι. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Lupin» αναμένεται να δικαστεί στο Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου, μετά από σοβαρό επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη με υπαλλήλους της εταιρείας σιδηροδρόμων SNCF, στον σταθμό Γκαρ ντε Λυόν. Σε βάρος του ηθοποιού έχουν ασκηθεί διώξεις για άσκηση βίας εναντίον υπαλλήλων που εκτελούσαν δημόσια υπηρεσία —η οποία προκάλεσε ανικανότητα για εργασία έως και οκτώ ημέρες— καθώς και για εξύβριση και απειλές. Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 22ας Μαΐου 2025, όταν ο Ομάρ Σι ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για την Αβινιόν. Η ένταση ξεκίνησε στην αποβάθρα, όταν οι υπάλληλοι ασφαλείας του ζήτησαν να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, ο ηθοποιός αντέδρασε έντονα, απευθύνοντας ύβρεις και απειλές προς το προσωπικό, ενώ η αναστατωση συνεχίστηκε και αφού ανέβηκε στο τρένο. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το συμβάν και προχώρησε άμεσα σε νομικές ενέργειες. Δεν είναι η πρώτη φορά Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός εμπλέκεται σε επεισόδιο με εργαζομένους της SNCF στον συγκεκριμένο σταθμό: Το 2018: Είχε καταγραφεί ξανά έντονος καβγάς ανάμεσα στον ίδιο και υπάλληλο της εταιρείας. Το 2011: Είχε προσαχθεί για λίγες ώρες μετά από αντιπαράθεση με το προσωπικό ασφαλείας του σταθμού, με τον δικηγόρο του να κάνει τότε λόγο για κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά των υπαλλήλων.

Σε βάρος του ηθοποιού έχουν ασκηθεί διώξεις για άσκηση βίας εναντίον υπαλλήλων που εκτελούσαν δημόσια υπηρεσία —η οποία προκάλεσε ανικανότητα για εργασία έως και οκτώ ημέρες— καθώς και για εξύβριση και απειλές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 22ας Μαΐου 2025, όταν ο Ομάρ Σι ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για την Αβινιόν. Η ένταση ξεκίνησε στην αποβάθρα, όταν οι υπάλληλοι ασφαλείας του ζήτησαν να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του, όπως προβλέπει ο κανονισμός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, ο ηθοποιός αντέδρασε έντονα, απευθύνοντας ύβρεις και απειλές προς το προσωπικό, ενώ η αναστατωση συνεχίστηκε και αφού ανέβηκε στο τρένο. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το συμβάν και προχώρησε άμεσα σε νομικές ενέργειες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός εμπλέκεται σε επεισόδιο με εργαζομένους της SNCF στον συγκεκριμένο σταθμό:

Το 2018 είχε καταγραφεί ξανά έντονος καβγάς ανάμεσα στον ίδιο και υπάλληλο της εταιρείας, ενώ τοο 2011 είχε προσαχθεί για λίγες ώρες μετά από αντιπαράθεση με το προσωπικό ασφαλείας του σταθμού, με τον δικηγόρο του να κάνει τότε λόγο για κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά των υπαλλήλων.

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