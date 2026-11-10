Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους

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Σε ένα απολαυστικό και χιουμοριστικό παιχνίδι μόδας υπέκυψαν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Fipster, κατά τη διάρκεια του Kick off party του MadWalk 2026, μιλώντας στην κάμερα του star.gr. Το δημοφιλές δίδυμο δε δίστασε να αποκαλύψει ποια trends θέλει να εξαφανιστούν διαχρονικά, ποιες Ελληνίδες θεωρούν fashion icons, αλλά και ποια είναι τα πιο ακριβά κομμάτια στην γκαρνταρόμπα τους.

Καληφώνη για τον χωρισμό από τον Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε»

Η κουβέντα ξεκίνησε δυναμικά όταν ρωτήθηκαν ποια fashion trends θα ήθελαν να εξαφανιστούν από προσώπου γης. Η απάντηση ήρθε αμέσως από τη Γαρυφαλλιά: «Οι μπαλαρίνες. Ναι, βέβαια. Δεν τις μπορώ», σχολίασε.

Ο Fipster απαρνήθηκε τα στενά παντελόνια: «Γενικά τα στενά τζιν που εγώ τα φορούσα μόνο ήμουν λες και φοράω κολάν, οπότε τώρα έχω πάει στην υπερβολή, φαρδιά».

Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους

Στη συνέχεια, όταν η κουβέντα πήγε στα πιο πολύτιμα και ακριβά αντικείμενα της γκαρνταρόμπας τους , ο Fipster και η Γαρυφαλλιά ξεχώρισαν τις διαχρονικές αδυναμίες τους. «Μία τσάντα» είπε η Γαρυφαλλιά και «ένα ρολόι» ο Φίλιππος.

Όταν η συζήτηση πέρασε στις πιο κομψές Ελληνίδες, ο Fipster δήλωσε πως του αρέσει πολύ η Βίκυ Καγιά, ενώ η Γαρυφαλλιά έδειξε αδυναμία στη Δούκισσα Νομικού.

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