«Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού

Ο σκηνοθέτης αφιέρωσε το βραβείο σε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή

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Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα από την τιμητική βράβευση του Νίκου Γραμματικού στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Γραμματικός βραβεύτηκε με τον Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
  • Η βράβευση συνοδεύτηκε από συγκίνηση και reunion των ηθοποιών της ταινίας "Απόντες".
  • Ο Γραμματικός αφιέρωσε το βραβείο στους "απόντες" φίλους του, προκαλώντας δάκρυα στον Αιμίλιο Χειλάκη.
  • Η βραδιά αναδείκνυε τη διαχρονική αποδοχή της ταινίας από το κοινό, παρά την αρχική κριτική αποδοχή.
  • Ανάμεσα στους "απόντες" ήταν οι ηθοποιοί Μηνάς Χατζησάββας, Άρτο Απαρτιάν και Κωνσταντίνος Σταρίδας.

Μια ξεχωριστή βράβευση, ένα άτυπο reunion και συγκίνηση στη σκηνή του Ολύμπιον διαδραματίστηκαν στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Δευτέρας. 

Έναρξη 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποιοι ήταν εκεί

 Νίκος Γραμματικός- Άκης Σακελλαρίου / NDP 

 Νίκος Γραμματικός- Άκης Σακελλαρίου / NDP 

Ο σκηνοθέτης Νίκος Γραμματικός βραβεύτηκε για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο, παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο.

Νίκος Γραμματικός/ NDP

Νίκος Γραμματικός/ NDP

Τριάντα χρόνια μετά την ταινία του, «Απόντες», οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης, Τάσος Νούσιας, Γιώργος Ευγενικός, Βαγγέλης Μουρίκης, Νίκος Γεωργάκης και Γιώργος Γιαννόπουλος συναντήθηκαν με τους υπόλοιπους συντελεστές και τον δημιουργό και η συγκίνηση ήταν διάχυτη. 

 Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός / NDP

 Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός / NDP

«Είναι το μεγαλύτερο βραβείο που έχω πάρει, αν και έχω πάρει πολλά σε αυτό το Φεστιβάλ», είπε συγκινημένος ο Νίκος Γραμματικός, ενώ το κοινό τον χειροκροτούσε όρθιο. Όπως εξήγησε, στην έντονη συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς συνέβαλαν τόσο η διαχρονική αποδοχή του κοινού, σε αντίθεση με την αντιμετώπιση που είχε δεχθεί από την πλειονότητα των κριτικών κινηματογράφου εκείνης της εποχής, όσο και η συνάντηση, τρεις δεκαετίες μετά, με τους συντελεστές της ταινίας. Το βραβείο όμως, το αφιέρωσε σε αυτούς που δεν είναι πια εδώ, στους απόντες. 

Νίκος Γραμματικός- Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός/ NDP

Νίκος Γραμματικός- Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός/ NDP

«Ο κατάλογος των απόντων μεγαλώνει. Και επειδή εγώ ήμουν απουσιολόγος όταν ήμουν μικρός, δεν έχω σελίδες πια... Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι, αλλά πολλοί στενοί φίλοι φύγανε και το βραβείο αυτό θα ήθελα να το αφιερώσω σ’ αυτούς, στους απόντες», είπε ο σκηνοθέτης.

Τα λόγια του συγκίνησαν τον Αιμίλιο Χειλάκη που ξέσπασε σε δάκρυα, κρύβοντας το πρόσωπό του. Στη συνέχεια, δέχτηκε την παρήγορη αγκαλιά του σκηνοθέτη. 

 Νίκος Γραμματικός- Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός/ NDP 

 Νίκος Γραμματικός- Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός/ NDP 

Ανάμεσα στους «απόντες» συναδέλφους τους είναι οι αείμνηστοι ηθοποιοί Μηνάς Χατζησάββας, Άρτο Απαρτιάν και Κωνσταντίνος Σταρίδας.

 

Τάσος Νούσιας/ NDP

Τάσος Νούσιας/ NDP

Νίκος Γεωργάκης / NDP 

Νίκος Γεωργάκης / NDP 

 Αιμίλιος Χειλάκης- Αθηνά Μαξίμου/ NDP 

 Αιμίλιος Χειλάκης- Αθηνά Μαξίμου/ NDP 
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