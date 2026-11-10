Μια ξεχωριστή βράβευση, ένα άτυπο reunion και συγκίνηση στη σκηνή του Ολύμπιον διαδραματίστηκαν στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Δευτέρας.

Νίκος Γραμματικός- Άκης Σακελλαρίου / NDP

Ο σκηνοθέτης Νίκος Γραμματικός βραβεύτηκε για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο, παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο.

Νίκος Γραμματικός/ NDP

Τριάντα χρόνια μετά την ταινία του, «Απόντες», οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης, Τάσος Νούσιας, Γιώργος Ευγενικός, Βαγγέλης Μουρίκης, Νίκος Γεωργάκης και Γιώργος Γιαννόπουλος συναντήθηκαν με τους υπόλοιπους συντελεστές και τον δημιουργό και η συγκίνηση ήταν διάχυτη.

Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός / NDP

«Είναι το μεγαλύτερο βραβείο που έχω πάρει, αν και έχω πάρει πολλά σε αυτό το Φεστιβάλ», είπε συγκινημένος ο Νίκος Γραμματικός, ενώ το κοινό τον χειροκροτούσε όρθιο. Όπως εξήγησε, στην έντονη συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς συνέβαλαν τόσο η διαχρονική αποδοχή του κοινού, σε αντίθεση με την αντιμετώπιση που είχε δεχθεί από την πλειονότητα των κριτικών κινηματογράφου εκείνης της εποχής, όσο και η συνάντηση, τρεις δεκαετίες μετά, με τους συντελεστές της ταινίας. Το βραβείο όμως, το αφιέρωσε σε αυτούς που δεν είναι πια εδώ, στους απόντες.

Νίκος Γραμματικός- Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός/ NDP

«Ο κατάλογος των απόντων μεγαλώνει. Και επειδή εγώ ήμουν απουσιολόγος όταν ήμουν μικρός, δεν έχω σελίδες πια... Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι, αλλά πολλοί στενοί φίλοι φύγανε και το βραβείο αυτό θα ήθελα να το αφιερώσω σ’ αυτούς, στους απόντες», είπε ο σκηνοθέτης.

Τα λόγια του συγκίνησαν τον Αιμίλιο Χειλάκη που ξέσπασε σε δάκρυα, κρύβοντας το πρόσωπό του. Στη συνέχεια, δέχτηκε την παρήγορη αγκαλιά του σκηνοθέτη.

Νίκος Γραμματικός- Αιμίλιος Χειλάκης- Γιώργος Ευγενικός/ NDP

Ανάμεσα στους «απόντες» συναδέλφους τους είναι οι αείμνηστοι ηθοποιοί Μηνάς Χατζησάββας, Άρτο Απαρτιάν και Κωνσταντίνος Σταρίδας.

Τάσος Νούσιας/ NDP

Νίκος Γεωργάκης / NDP

Αιμίλιος Χειλάκης- Αθηνά Μαξίμου/ NDP