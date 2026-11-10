Τι είχαν πει σε κοινή τους συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα ένα χρόνο πριν/ βίντεο από ΑΝΤ1

Σε τρελά κέφια και πιο ερωτευμένοι από ποτέ απαθανατίστηκαν ο Τόνυ Δημητρίου και η σύντροφός του, Στεφανία Γκουρνέλου, σε πρόσφατη νυχτερινή τους έξοδο στα μπουζούκια.

Ο Τόνυ Δημητρίου με τη σύντροφό του στα μπουζούκια/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Το ζευγάρι επέλεξε να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο. Οι δύο ηθοποιοί που είναι μαζί τέσσερα χρόνια ήταν αγκαλιασμένοι και δεν είχε μάτια πάρα μόνο ο ένας για τον άλλο.

Ο Τόνυ Δημητρίου με τη σύντροφό του στα μπουζούκια/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος



Η Στεφανία επέλεξε hic-casual look, φορώντας ένα cropped, εφαρμοστό μπλουζάκι με ψηλό λαιμό το οποίο συνδύασε με ένα ψηλόμεσο light blue τζιν παντελόνι με διακριτικά στρας/κρύσταλλα.Και ο ηθοποιός κινείται στο ίδιο μοτίβο επιλέγοντας ένα μαύρο t-shirt και ένα μαύρο τζιν ή casual παντελόνι.

Το ζευγάρι σε παλαιότερη κοινή συνέντευξη που είχε δώσει πριν έναν χρόνο στο περιοδικό ΟΚ, είχε αναφέρει πως δεν σκέφτεται να κάνει παιδιιά στο μέλλον.

Ο Τόνυ Δημητρίου και η Στεφανία Γκουρνέλου, Φωτογραφία: NDP



«Έχω τελειώσει το θέμα της οικογένειας. Έχω δύο παιδιά που ζουν στην Κέρκυρα με τη μητέρα τους, η κόρη μου θα γίνει 17 στις 24 Απριλίου και ο γιος μου 15 την επομένη. Στην ηλικία που είμαι δεν θέλω άλλα παιδιά. Ξέρω πως είναι άδικο για ένα κορίτσι να χάνει τον πολύτιμο χρόνο της με κάποιον που δεν θέλει άλλα παιδιά. Ο λαός λέει πως οι έξυπνοι άνθρωποι ξέρουν τι θέλουν και οι σοφοί τι δεν θέλουν» είχε δηλώσει ο ηθοποιός με τη Στεφανία να αναφέρει πως δεν ήταν ποτέ στόχος της η μητρότητα.

«Δεν είχα στο μυαλό μου να κάνω παιδιά. Παλαιότερα ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά περνώντας τα χρόνια συνειδητοποίησα πως είμαι πολύ εγωίστρια για να αφιερώσω τη ζωή μου σε κάποιον άλλον. Αισθάνομαι ότι ένας γονιός πρέπει να είναι 100% εκεί, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά, δίπλα στο παιδί. Υπάρχει ένας στίχος από το τραγούδι “Λόγος τιμής” των Depon που λέει “ψυχοθεραπεύσου πριν γίνεις γονιός, μπας και ο πλανήτης αλλάξει”. Δεν αισθάνομαι ικανή να γίνω μάνα. Ο φόβος με ευνουχίζει. Από την άλλη -είμαι και ζυγός στο ζώδιο- περνάει από το μυαλό μου ότι μπορεί να ξυπνήσω μια μέρα και να πω: “Θέλω να γίνω μάνα”. Αν συμβεί, σίγουρα δεν θα είμαι με τον Τόνυ, μου το έχει ξεκαθαρίσει».



