Δημητρίου- Γκουρνέλου: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια

Το ζευγάρι είναι μαζί τέσσερα χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.26 , 14:18 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
10.11.26 , 14:12 Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»
10.11.26 , 14:00 Η Βίσση μπήκε στο στούντιο και ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
10.11.26 , 13:51 Αντι-βιώσιμες λύσεις, πολιτικές υποσχέσεις και μια κοινωνία που δεν αντέχει
10.11.26 , 13:37 Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία - Τουλάχιστον 12 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
10.11.26 , 13:34 «Σας αγαπώ, είστε μοναδικοί» - Συγκλονίζει ο Άλεξ μέσα από το νοσοκομείο
10.11.26 , 13:31 Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
10.11.26 , 13:29 Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους
10.11.26 , 13:15 Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
10.11.26 , 13:07 CASH OR TRASH: Μια δημοπρασία παγώνει από την απρόσμενη σιωπή του Παγώνη
10.11.26 , 13:00 «Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
10.11.26 , 13:00 «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, για 2η σεζόν
10.11.26 , 12:49 Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της
10.11.26 , 12:45 H Σταυρούλα εξηγεί γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM
10.11.26 , 12:26 Πολυτεχνείο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και φροντιστήρια στις 17/11
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Άγιος Παντελεήμονας: Τα τελευταία λόγια της 24χρονης στον σύντροφό της
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »
GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχαν πει σε κοινή τους συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα ένα χρόνο πριν/ βίντεο από ΑΝΤ1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Σε τρελά κέφια και πιο ερωτευμένοι από ποτέ απαθανατίστηκαν ο Τόνυ Δημητρίου και η σύντροφός του, Στεφανία Γκουρνέλου, σε πρόσφατη νυχτερινή τους έξοδο στα μπουζούκια. 

«Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»

Ο Τόνυ Δημητρίου με τη σύντροφό του στα μπουζούκια/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Ο Τόνυ Δημητρίου με τη σύντροφό του στα μπουζούκια/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Το ζευγάρι επέλεξε να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο.  Οι δύο ηθοποιοί που είναι μαζί τέσσερα χρόνια ήταν αγκαλιασμένοι και δεν είχε μάτια πάρα μόνο ο ένας για τον άλλο. 

Ο Τόνυ Δημητρίου με τη σύντροφό του στα μπουζούκια/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Ο Τόνυ Δημητρίου με τη σύντροφό του στα μπουζούκια/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος
 

Η Στεφανία επέλεξε hic-casual look, φορώντας ένα cropped, εφαρμοστό μπλουζάκι με ψηλό λαιμό το οποίο συνδύασε με ένα ψηλόμεσο light blue τζιν παντελόνι με διακριτικά στρας/κρύσταλλα.Και ο ηθοποιός κινείται στο ίδιο μοτίβο επιλέγοντας ένα μαύρο t-shirt και ένα μαύρο τζιν ή casual παντελόνι.

Το ζευγάρι σε παλαιότερη κοινή συνέντευξη που είχε δώσει πριν έναν χρόνο στο περιοδικό ΟΚ, είχε αναφέρει πως δεν σκέφτεται να κάνει παιδιιά στο μέλλον.

Ο Τόνυ Δημητρίου και η Στεφανία Γκουρνέλου, Φωτογραφία: NDP

Ο Τόνυ Δημητρίου και η Στεφανία Γκουρνέλου, Φωτογραφία: NDP
 

«Έχω τελειώσει το θέμα της οικογένειας. Έχω δύο παιδιά που ζουν στην Κέρκυρα με τη μητέρα τους, η κόρη μου θα γίνει 17 στις 24 Απριλίου και ο γιος μου 15 την επομένη. Στην ηλικία που είμαι δεν θέλω άλλα παιδιά. Ξέρω πως είναι άδικο για ένα κορίτσι να χάνει τον πολύτιμο χρόνο της με κάποιον που δεν θέλει άλλα παιδιά. Ο λαός λέει πως οι έξυπνοι άνθρωποι ξέρουν τι θέλουν και οι σοφοί τι δεν θέλουν» είχε δηλώσει ο ηθοποιός με τη Στεφανία να αναφέρει πως δεν ήταν ποτέ στόχος της η μητρότητα.

«Δεν είχα στο μυαλό μου να κάνω παιδιά. Παλαιότερα ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά περνώντας τα χρόνια συνειδητοποίησα πως είμαι πολύ εγωίστρια για να αφιερώσω τη ζωή μου σε κάποιον άλλον. Αισθάνομαι ότι ένας γονιός πρέπει να είναι 100% εκεί, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά, δίπλα στο παιδί. Υπάρχει ένας στίχος από το τραγούδι “Λόγος τιμής” των Depon που λέει “ψυχοθεραπεύσου πριν γίνεις γονιός, μπας και ο πλανήτης αλλάξει”. Δεν αισθάνομαι ικανή να γίνω μάνα. Ο φόβος με ευνουχίζει. Από την άλλη -είμαι και ζυγός στο ζώδιο- περνάει από το μυαλό μου ότι μπορεί να ξυπνήσω μια μέρα και να πω: “Θέλω να γίνω μάνα”. Αν συμβεί, σίγουρα δεν θα είμαι με τον Τόνυ, μου το έχει ξεκαθαρίσει».


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian street look στο κέντρο της Αθήνας
Ανθή Βούλγαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Βούλγαρη: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»
Η Βίσση μπήκε στο στούντιο & ο Καρβέλας κυκλοφόρησε Τραγούδι
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βίσση μπήκε στο στούντιο και ο Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι
Χρύσα Μιχαλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Καληφώνη & Fipster: Τα Ακριβότερα Αντικείμενα Που Έχουν
Celebrities & Gossip Νεα
Καληφώνη & Fipster: Αυτά είναι τα ακριβότερα αντικείμενα στην ντουλάπα τους
Δημήτρης Πιατάς
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
«Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
Celebrities & Gossip Νεα
«Απόντες»: H συγκίνηση Χειλάκη στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
Αντώνης Λουδάρος
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Λουδάρος: Η ανατρεπτική αλλαγή στα μαλλιά του
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top