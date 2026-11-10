Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τη Βάσω Λασκαράκη, καθώς η μονάκριβη κόρη της, Εύα Τσιμιτσέλη, έχει τα γενέθλιά της και γίνεται 13 ετών!

Η αγαπημένη ηθοποιός θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην κόρη της, δημοσιεύοντας μια πολύ τρυφερή φωτογραφία τους, στην οποία μαμά και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες, χαρίζοντας η μία στην άλλη τα πιο όμορφα χαμόγελα.

Η ανάρτησή της συγκινεί, καθώς τα λόγια της αποτυπώνουν με τον πιο γλυκό τρόπο τα συναισθήματα μιας μαμάς που βλέπει το παιδί της να μεγαλώνει.

Η Βάσω Λασκαράκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Όσο και να μεγαλώνεις, όσο και να αλλάζεις αυτό το γέλιο σου παραμένει ίδιο κι απαράλλαχτο και με τρελαίνεις 💗Σου εύχομαι έτσι να γελάς πάντα σε όλη σου τη ζωή αγάπη μου ....Χρόνια σου πολλά, καλά, όμορφα και πάντα ευτυχισμένα 🥳💗»

Μια ευχή γεμάτη αγάπη, τρυφερότητα και μητρική συγκίνηση, για τα 13α γενέθλια της Εύας, που μεγαλώνει και κάνει τη μαμά της να χαμογελά και να συγκινείται με κάθε της βήμα.



