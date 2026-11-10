Οι ευχές Λασκαράκη στην Εύα: «Το γέλιο σου παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο»

Η κόρη της ηθοποιού γίνεται 13 ετών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Λασκαράκη γιορτάζει τα 13α γενέθλια της κόρης της, Εύας Τσιμιτσέλη.
  • Δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία τους με συγκινητικό μήνυμα.
  • Ευχήθηκε στην Εύα να διατηρήσει το χαμόγελό της και να είναι πάντα ευτυχισμένη.
  • Η ανάρτηση αποτυπώνει τη μητρική αγάπη και συγκίνηση της Λασκαράκη.
  • Η Εύα μεγαλώνει και η μητέρα της νιώθει περηφάνια και χαρά για εκείνη.

Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τη Βάσω Λασκαράκη, καθώς η μονάκριβη κόρη της, Εύα Τσιμιτσέλη, έχει τα γενέθλιά της και γίνεται 13 ετών!

Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη

Η αγαπημένη ηθοποιός θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην κόρη της, δημοσιεύοντας μια πολύ τρυφερή φωτογραφία τους, στην οποία μαμά και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες, χαρίζοντας η μία στην άλλη τα πιο όμορφα χαμόγελα.

Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της έχει μεγαλώσει πολύ - Η πόζα στη Μήλο

Η ανάρτησή της συγκινεί, καθώς τα λόγια της αποτυπώνουν με τον πιο γλυκό τρόπο τα συναισθήματα μιας μαμάς που βλέπει το παιδί της να μεγαλώνει.

Η Βάσω Λασκαράκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Όσο και να μεγαλώνεις, όσο και να αλλάζεις αυτό το γέλιο σου παραμένει ίδιο κι απαράλλαχτο και με τρελαίνεις 💗Σου εύχομαι έτσι να γελάς πάντα σε όλη σου τη ζωή αγάπη μου ....Χρόνια σου πολλά, καλά, όμορφα και πάντα ευτυχισμένα 🥳💗»

 

Μια ευχή γεμάτη αγάπη, τρυφερότητα και μητρική συγκίνηση, για τα 13α γενέθλια της Εύας, που μεγαλώνει και κάνει τη μαμά της να χαμογελά και να συγκινείται με κάθε της βήμα.


 

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ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
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ΕΥΑ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗ
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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