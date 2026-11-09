«Η γιαγιά μου τραγουδούσε με τη Σωτηρία Μπέλλου - Ήταν στο καμαρίνι της»

Η αποκάλυψη γνωστής ηθοποιού στο Στούντιο 4

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Μια προσωπική οικογενειακή ιστορία μοιράστηκε η Νίκη Λάμη τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Η ηθοποιός μίλησε για τη γιαγιά της, τις παιδικές της αναμνήσεις και τη σχέση της με το τραγούδι, αποκαλύπτοντας ότι η γιαγιά της είχε υπάρξει τραγουδίστρια κι είχε συνεργαστεί με τη Σωτηρία Μπέλλου.

«Η γιαγιά μου τραγουδούσε με τη Σωτηρία Μπέλλου», αποκάλυψε η Νίκη Λάμη

«Η γιαγιά μου τραγουδούσε με τη Σωτηρία Μπέλλου», αποκάλυψε η Νίκη Λάμη

Η Νίκη Λάμη στάθηκε ιδιαίτερα στις μνήμες που κουβαλά από τα χρόνια της παιδικής ηλικίας και στη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που έχει με τη γιαγιά της. Όπως είπε, ένα συγκεκριμένο τραγούδι έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη της, επειδή το άκουγε από εκείνη όταν ήταν μικρή.

«Από τη γιαγιά μου έχω μνήμες. Είναι κοκέτα. Βγήκαμε προχθές και δεν το πιστεύεις αυτό που βλέπεις. Η γυναίκα είναι πολλών ετών. Μου τραγουδούσε και ήμουν μικρή το… “Ξεφυλλίζοντας απόψε τα όνειρά μου”. Αυτό το τραγούδι, κάθε φορά που το ακούω, έχω αυτόν τον ήχο στα αυτιά μου», εξομολογήθηκε. 

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Η διαδρομή της γιαγιάς της Νίκης Λάμη από την Κωνσταντινούπολη

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία ζωής της γιαγιάς της και στα δύσκολα χρόνια που είχε περάσει. Όπως περιέγραψε, η οικογένεια είχε ρίζες στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η ίδια μεγάλωσε σε ένα αυστηρό περιβάλλον, κάτι που σημάδεψε τη διαδρομή της.

Η Νίκη Λάμη με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου

Η Νίκη Λάμη με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου

«Μου έλεγε ιστορίες, ήταν πολύ σκληρά, πολύ άγρια χρόνια. Η γιαγιά μου είχε έρθει από την Πόλη, με αυστηρούς γονείς, οπότε όταν παντρεύτηκε έγινε τραγουδίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νίκη Λάμη.

Η μαρτυρία της φώτισε μια λιγότερο γνωστή πλευρά της οικογενειακής της ιστορίας, με την ίδια να συνδέει τις αφηγήσεις της γιαγιάς της με μια εποχή δύσκολη, αλλά και με μια πορεία που τελικά την οδήγησε στο τραγούδι. 

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Η συνεργασία με τη Σωτηρία Μπέλλου και οι κασέτες που αναζητούσαν

Αποκάλυψε ακόμη ότι η γιαγιά της ερμήνευε τραγούδια και στα τουρκικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κασέτες με τη φωνή της, τις οποίες, όπως είπε, προσπαθούσαν να εντοπίσουν αργότερα στο χωριό.

«Πάρα πολλά τραγούδια τα έλεγε στα τούρκικα και είχε και κασέτες που ψάχναμε στο χωριό να τις βρούμε. Μου έχει πει πολλές ιστορίες, τραγουδούσε μαζί με τη Σωτηρία Μπέλλου, ήταν και στο καμαρίνι της», πρόσθεσε η Νίκη Λάμη.

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ΝΙΚΗ ΛΑΜΗ
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ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
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ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
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