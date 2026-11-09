Νέα Φιλαδέλφεια: «Πονάω» - Συγκλονίζει η μητέρα του νεκρού βρέφους

«Το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές»

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Πηγή: Live News / Φωτογραφία pexels (Jonathan Borba)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκλονισμένη η μητέρα του βρέφους που πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Το μωρό γεννήθηκε υγιές, ο θάνατός του ήταν απρόσμενος και προκάλεσε σοκ στη μητέρα.
  • Η μητέρα δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί κανένα πρόβλημα με το μωρό της.
  • Ο θάνατος του βρέφους συνέβη στο σπίτι με τη βοήθεια έμπειρης μαίας.
  • Αιτία θανάτου άγνωστη, αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Συντετριμμένη είναι η μητέρα του βρέφους που «έσβησε» λίγες ώρες μετά τη γέννησή του στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Νέα Φιλαδέλφεια: Βρέφος γεννήθηκε σε σπίτι και πέθανε πέντε ώρες μετά

Η 30χρονη περιέγραψε τη βαθιά θλίψη και το σοκ που βιώνει μετά την τραγωδία. Όπως υποστηρίξε μιλώντας στο Live News, το μωρό γεννήθηκε απολύτως υγιές και ο θάνατός του ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο. 

«Έχω στενοχωρηθεί και πολύ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές και ό,τι έγινε ήταν ξαφνικό», δήλωσε. 

Η γυναίκα, η οποία έχει ακόμη δύο παιδιά είναι συγκλονισμένη από την απώλεια που ζει. Όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το μωρό της: «Νιώθω πάρα πολύ στενοχωρημένη. Πονάω αυτή τη στιγμή. Εγώ έπαθα σοκ. Μόνο αυτό ξέρω. Έχω πάθει σοκ, δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Προφανώς. Αλλιώς αν το περίμενα, θα ήμουν στο νοσοκομείο, δε θα ήμουν στο σπίτι μου. Δεν έχω ιδέα πώς έγινε…». 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα γέννησε στο σπίτι παρουσία έμπειρης μαίας. Ωστόσο, ο θάνατος του παιδιού φαίνεται να ήταν αναπόφευκτος.  

Τα αίτια θανάτου του βρέφους παραμένουν άγνωστα. Από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το αγοράκι γεννήθηκε ζωντανό, ενώ δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στο σώμα του.  

Η ακριβής αιτία θανάτου του αναμένεται να απαντηθεί από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.  

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