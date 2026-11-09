Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό της κοπέλας που βρέθηκε στριμωγμένη μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε κανένα εμφανές τραύμα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου.

Φως στο μυστήριο της αποτρόπαιας υπόθεσης έριξε η ταυτοποίηση της σορού μέσα από τα δακτυλικά αποτυπώματα του θύματος. Πρόκειται για μια 24χρονη από τη Μπουρκίνα Φάσο, η οποία βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί επισήμως στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης από τον σύντροφό της.

Κατά τη διάρκεια της νεκροτομής, ο ιατροδικαστής δε διαπίστωσε κανένα τραύμα στο σώμα της, με αποτέλεσμα η αιτία θανάτου να παραμένει προς το παρόν απροσδιόριστη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών ξετυλίγουν το κουβάρι, εστιάζοντας στο περιβάλλον της και στις τελευταίες κινήσεις της πριν βρεθεί νεκρή και δεμένη μέσα στη βαλίτσα.

Το χρονικό της φρίκης στον Άγιο Παντελεήμονα με τη σορό

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας 30χρονος αλλοδαπός περνούσε από την οδό Αλκαμένους, στον Άγιο Παντελεήμονα. Μια έντονη δυσοσμία τον έκανε να σταματήσει κοντά σε κάδο απορριμμάτων. Εκεί παρατήρησε μια μαύρη σακούλα και, κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, αντιλήφθηκε ότι κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινη πλάτη προεξείχε.

Ο νεαρός κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε και έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να ενημερώσει τις Αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και, ανοίγοντας τη βαλίτσα που βρισκόταν μέσα στη σακούλα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα: τη σορό μιας γυναίκας.

Αμέσως αποκλείστηκε το στενό, ενώ οι αστυνομικοί φωτογράφισαν και κατέγραψαν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίησή της.

Από την πρώτη εξέταση προέκυψε ότι πρόκειται για νεαρή γυναίκα, με ύψος περίπου 1,60 μέτρα και κοντά μαλλιά. Τα πόδια της ήταν δεμένα με νάιλον σχοινί, ενώ φορούσε ρούχα, αλλά όχι εσώρουχα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν ξεκινήσει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας το άτομο που μετέφερε και εγκατέλειψε τη βαλίτσα κοντά στον κάδο.

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