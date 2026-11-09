Η πιο αναμενόμενη Παρασκευή της χρονιάς αλλάζει χρώμα! Με την εμπορική ενέργεια Red Friday, η Citroën προσφέρει μοναδικές τιμές σε όλη τη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων της, με μέγιστο όφελος έως 4.800€. Η ενέργεια ισχύει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μέσα από το επίσημο δίκτυο διανομέων Citroën.

Με επίκεντρο την προσιτή κινητικότητα και την άνεση, η Citroën δίνει στους πελάτες τη δύναμη της επιλογής: θερμικές, υβριδικές ή αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ώστε ο καθένας να βρει το μοντέλο και την τεχνολογία κίνησης που ταιριάζουν στις ανάγκες του. Είτε πρόκειται για την ανανέωση του οικογενειακού αυτοκινήτου, την απόκτηση ενός δεύτερου οχήματος ή την ενίσχυση μιας επιχείρησης, η Citroën Red Friday προσφέρει έναν ακόμη λόγο για το επόμενο βήμα.



Μια γκάμα μοντέλων για κάθε ανάγκη μετακίνησης

Από το ευέλικτο C3 City SUV έως τη ναυαρχίδα C5 Aircross, η επιβατική γκάμα Citroën συνδυάζει ξεχωριστό σχεδιασμό, πρακτικότητα και άνεση, με επιλογές για την πόλη, την οικογένεια και το ταξίδι.

Citroën C3 — City SUV

Με ξεχωριστό χαρακτήρα, συμπαγείς διαστάσεις, χαρακτηριστικά SUV και άνεση Citroën Advanced Comfort®, το C3 κάνει την καθημερινότητα πιο απολαυστική.

Citroën C3 Aircross — Χωράει όλη σας τη ζωή

Ευρύχωρο, ευέλικτο και διαθέσιμο με έως 7 θέσεις, το C3 Aircross προσφέρει εξαιρετική πρακτικότητα και άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες της οικογένειας.

Citroën C4 — Το απόλυτο Crossover

Κομψότερο από ποτέ, το C4 συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός Crossover με ευρυχωρία και άνεση Citroën Advanced Comfort®, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη.

Citroën C5 Aircross — Η άνεση αποκτά άλλη διάσταση

Με γενναιόδωρους χώρους και έμφαση στην άνεση κάθε επιβάτη, η ναυαρχίδα της Citroën ξεχωρίζει για τις τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

Μοναδικές τιμές και για τους επαγγελματίες

Η Citroën Red Friday περιλαμβάνει και τη γκάμα ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων της μάρκας, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση, αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Από το ευέλικτο C3 Van, ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις και παραδόσεις στην πόλη, και το πολυχρηστικό Berlingo Van, που συνδυάζει πρακτικότητα και χώρους σε συμπαγείς διαστάσεις, έως το Jumpy, που καλύπτει αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, και το Jumper, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μεταφοράς μεγάλου όγκου φορτίων, η Citroën διαθέτει την κατάλληλη πρόταση για κάθε επαγγελματία. Με μια πλήρη γκάμα, διαθέσιμη και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, κάθε επιχείρηση βρίσκει το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες της, με τις τιμές της Citroën Red Friday.

Ένας ακόμη λόγος για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Για όσους επιλέξουν αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η Citroën Red Friday προσφέρει επιπλέον δώρο τον οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW, διευκολύνοντας τη φόρτιση στο σπίτι και κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στην καθημερινότητα. Η αμιγώς ηλεκτρική γκάμα περιλαμβάνει τα e-C3, e-C3 Aircross, e-C4 και e-C5 Aircross, καθώς και ηλεκτρικές εκδόσεις όλων των επαγγελματικών μοντέλων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον Επίσημο Διανομέα Citroën που τους εξυπηρετεί, να ενημερωθούν για τις τιμές του μοντέλου που τους ενδιαφέρει και να ζητήσουν την προσωπική τους προσφορά, έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.