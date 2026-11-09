Συγκλονίζει γυναικοκτονία στις ΗΠΑ, με τρία ανήλικα παιδιά να μένουν ορφανά, όταν ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους.

Ο 40χρονος Τόμας Τζον Ιοβενίτι κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την Αλίσα, στις 23 Οκτωβρίου, στην πόλη Κόνκορντ της Βόρεια Καρολίνα, μπροστά στα παιδιά τους, ηλικίας 9 και 10 ετών.

Το μοιραίο βράδυ, περίπου στις 20:50, η αστυνομία δέχθηκε κλήση για επεισόδιο σε κατοικία στην οδό Πανοράμικ Ντράιβ, όπου εμπλέκονταν ένας ένοπλος άνδρας και μία γυναίκα.

Η Αλίσα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της παρά τα περιοριστικά μέτρα / Φωτογραφία GoFundMe

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Όταν κανείς δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές επικοινωνίας με τους ενοίκους, αναγκάστηκαν να εισβάλουν στο σπίτι. Εκεί εντόπισαν το ζευγάρι με τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες να σωθεί, η Αλίσα διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο, ενώ ο σύζυγός της μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βάρος του 40χρονου ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία και απόπειρα αποτροπής μάρτυρα από το να καταγγείλει έγκλημα.

Tα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού είδαν τον πατέρα τους να δολοφονεί τη μητέρα τους / Φωτογραφία GoFundMe

Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας Κόντρα Κόστα, η υπόθεση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη οργή, καθώς μόλις πέντε μήνες νωρίτερα ο άνδρας είχε συλληφθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στις 9 Μαΐου είχε σημειωθεί προηγούμενο περιστατικό, για το οποίο ο Ιοβενίτι κατηγορήθηκε για επίθεση με όπλο, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, άσκηση σωματικής βίας σε βάρος συζύγου και παράνομη κατακράτηση.

Στις 19 Μαΐου, δικαστής είχε ορίσει την εγγύησή του στα 1.000 δολάρια, παρά τις αντιρρήσεις της Εισαγγελίας. Του είχε επίσης επιβληθεί περιοριστική εντολή, με την οποία απαγορευόταν να πλησιάζει τη σύζυγό του ή να επιστρέψει στην οικογενειακή κατοικία.

Πέντε μήνες αργότερα, η Αλίσα ήταν νεκρή.

Για το προηγούμενο περιστατικό ο 40χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες, ενώ του αποδίδονται και πέντε πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων παραβίαση δικαστικής εντολής και τέσσερις περιπτώσεις έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ο κατηγορούμενος κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στο σωφρονιστικό κατάστημα του Μαρτίνεζ. Εφόσον καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή έως και 29 χρόνια κάθειρξης ή ισόβια.

Μετά τη δολοφονία της μητέρας τους, τα τρία παιδιά βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα συγγενών και στενών οικογενειακών φίλων.

Για την οικονομική υποστήριξή τους δημιουργήθηκε έρανος στην πλατφόρμα GoFundMe, με στόχο τη συγκέντρωση 100.000 δολαρίων.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων στέγασης, διατροφής, ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης και μετακινήσεων, καθώς και για τη δημιουργία ενός αποθεματικού για τις μελλοντικές σπουδές των παιδιών.