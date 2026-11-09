Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες με σκοπό να αντιστρέψει τη μείωση των βασικών δεξιοτήτων, να βοηθήσει τα σχολεία να καταστήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες αποτελεσματικές για τη μάθηση και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες με σκοπό να αντιστρέψει τη μείωση των βασικών δεξιοτήτων, να βοηθήσει τα σχολεία να καταστήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες αποτελεσματικές για τη μάθηση και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εκπαιδευτικών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η δέσμη μέτρων επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες: αύξηση των επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και των εργαλείων ΤΝ για την εκπαίδευση, ενίσχυση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και ενίσχυση της ευελιξίας, της στρατηγικής και της καλύτερης διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Αντικατοπτρίζει επίσης τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα στα εκπαιδευτικά συστήματα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Μια ισχυρότερη Ευρώπη ξεκινά με ενδυναμωμένους νέους. Υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας για τη βελτίωση των προτύπων όσον αφορά τον αλφαβητισμό, τα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες, την ψηφιακή εκπαίδευση και την αγωγή του πολίτη. Παράλληλα, εξοπλίζει τα παιδιά με τις δεξιότητες που χρειάζονται για την ασφαλή πλοήγηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να υποστηρίζονται από καλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Μαζί θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα ευδοκιμήσουν».

Μεταξύ των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την αντιστροφή της μείωσης των βασικών δεξιοτήτων. Η σύσταση προτείνει τη στόχευση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την αύξηση των επιτευγμάτων σε βασικές δεξιότητες, την παροχή αυτονομίας στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς ώστε να ενεργούν, την ενίσχυση της τεκμηριωμένης πρακτικής και τη βελτίωση της στήριξης σε σχολικό επίπεδο.

Οι ευρωπαϊκές σχολικές συμμαχίες θα φέρουν σε επαφή σχολεία και σχολικές αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη σε μακροπρόθεσμες συμπράξεις για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών σε τουλάχιστον μία βασική δεξιότητα, καθεμία με μετρήσιμο σχέδιο βελτίωσης. Το Erasmus+ προετοιμάζεται ήδη για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συμμαχιών για τα σχολεία, με ειδική στήριξη για τα σχολεία και τις σχολικές αρχές από το 2027, με τη φιλοδοξία να κλιμακωθούν σε 100 συμμαχίες ετησίως στο επόμενο ΠΔΠ.

Από το 2027, το νέο δίκτυο συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών της ΕΕ θα συνδέει εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες, με σκοπό την ενίσχυση της πρακτικής στήριξης των σχολείων όσον αφορά την ηγεσία, την ευημερία, την ψηφιακή ετοιμότητα και την ετοιμότητα στον τομέα της ΤΝ, καθώς και τη συνεργασία με τους γονείς. Επιπλέον, θα δρομολογηθούν 30 περιφερειακές υπηρεσίες με χρηματοδοτική στήριξη από το Erasmus+.

Η δέσμη μέτρων επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες: αύξηση των επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και των εργαλείων ΤΝ για την εκπαίδευση, ενίσχυση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και ενίσχυση της ευελιξίας, της στρατηγικής και της καλύτερης διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) / Φωτογραφία: Unsplash.com

Καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την εκπαίδευση

Στις 3 Νοεμβρίου, η Επιτροπή συγκρότησε την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής για την εκπαίδευση (EDU-EDIC), κατόπιν αιτήματος οκτώ ιδρυτικών κρατών μελών. Η EDU-EDIC θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία στην εκπαίδευση και θα συγκεντρώσει πόρους και εμπειρογνωσία για την ανάπτυξη αξιόπιστων υπηρεσιών ΤΝ και ψηφιακών υπηρεσιών για τα σχολεία, θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EdTech) να εξυπηρετούν καλύτερα τα σχολεία σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό ενισχύει την ικανότητα και την τεχνολογική κυριαρχία της ίδιας της Ευρώπης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή θα αναπτύξει κατάλληλα για την ηλικία μαθησιακά αποτελέσματα αναφοράς και κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης για τον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ, με βάση το πλαίσιο ΕΕ-ΟΟΣΑ για τον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ, και θα εφαρμόσει πιλοτικά πιστοποιητικό γραμματισμού στον τομέα της ΤΝ για εκπαιδευόμενους από το σχολικό έτος 2027/28.

Επιπλέον, με βάση την ανακοίνωση του 2026 σχετικά με μια προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή δέσμευση για υγιείς οθόνες, η οποία θα παρέχει στα σχολεία, τους γονείς και τους μαθητές κοινά εργαλεία και καθοδήγηση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τον χρόνο μπροστά σε οθόνες και την υγιή ισορροπία μεταξύ της ζωής εντός και εκτός διαδικτύου.

Ένα πιο ελκυστικό και υποστηριζόμενο επάγγελμα του εκπαιδευτικού

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (θεματολόγιο της ΕΕ για τους εκπαιδευτικούς). Ζητεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις εκπαιδευτικών μέσω ελκυστικών σταδιοδρομιών και συνθηκών εργασίας, ισχυρότερης αρχικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και μέσω της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στη χρήση της ΤΝ.

Προτείνει επίσης έναν στενότερο ευρωπαϊκό διάλογο με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να προσκαλέσουν τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον τομέα της εκπαίδευσης και τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στην ομάδα υψηλού επιπέδου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η στήριξη της ΕΕ θα παρέχεται επίσης μέσω ανανεωμένων Ακαδημιών Εκπαιδευτικών 2.0, οι οποίες από το 2027 θα απευθύνονται σε αρχάριους εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων.

Ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον εφοδιασμό των ατόμων με τις δεξιότητες που απαιτούνται στη σημερινή οικονομία. Παρέχει στους εκπαιδευόμενους πρακτικές δεξιότητες έτοιμες για εργασία σε τομείς με μεγάλη ζήτηση για εργαζομένους, όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, η υγειονομική περίθαλψη, η άμυνα και οι κατασκευές.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική ΕΕΚ θα στηρίξει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες που προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω της κατάρτισης σε τεχνολογίες αιχμής και θα τους δώσει πρόσβαση σε σταδιοδρομίες με μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Οι βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: έναν ευρωπαϊκό επιταχυντή τομεακής κατάρτισης, με πιλοτικό πρόγραμμα που αρχίζει το 2027 για την προσφορά σύντομων, ευέλικτων ενοτήτων κατάρτισης, τις οποίες οι πάροχοι ΕΕΚ μπορούν να προσθέσουν στα εθνικά προγράμματα. Θα αναπτυχθούν με εταίρους του κλάδου και θα προσφέρουν κοινά πρότυπα ποιότητας· Οι επιχειρηματικές συμπράξεις ΕΕΚ για νέα κέντρα κατάρτισης θα συσταθούν από κοινού από εταιρείες και ιδρύματα ΕΕΚ. Από το 2028, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις —ιδίως τις ΜΜΕ— να εξασφαλίσουν ειδικευμένους εργαζομένους και να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες· μια αγορά κινητικότητας της ΕΕ για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους και τους μαθητευόμενους ΕΕΚ να βρουν κατάρτιση στο εξωτερικό και να στηρίξει τις εταιρείες και τις σχολές ΕΕΚ στην οργάνωση ευκαιριών ανταλλαγής ποιότητας.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο καλείται να εξετάσει και να εγκρίνει αμφότερες τις συστάσεις του Συμβουλίου.

Στις 20 Νοεμβρίου, η Επιτροπή θα φιλοξενήσει την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του 2026 για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, προκειμένου να δρομολογήσει την εφαρμογή της δέσμης μαζί με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, τα σχολικά δίκτυα, τις οργανώσεις εκπαιδευτικών, τις εταιρείες EdTech και τους εκπροσώπους των μαθητών.