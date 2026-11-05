Στο φεστιβάλ συμμετέχουν δημιουργοί από όλον τον κόσμο με 150 ταινίες όλων των ειδών

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου λαμβάνει χώρα στο Ellinikon Experience Center το πρώτο φεστιβάλ τεχνητής νοημοσύνης για ταινίες στην Αθήνα.

Αντίστοιχα φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα σε άλλες μεγάλες πόλεις του κόσμου από τα τέλη του 2022, όταν και έγινε διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το ChatGPT, το πρώτο εμπορικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο του είδους - της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, για την οποία μιλάμε σήμερα.

Η Christina Duxa, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Γερμανία από Έλληνες μετανάστες, ήρθε πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα κι έχοντας παρακολουθήσει αντίστοιχα events στο εξωτερικό, ήταν κάτι που ήθελε να φέρει στη χώρα μας.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν δημιουργοί από όλον τον κόσμο με 150 ταινίες όλων των ειδών, από animation μέχρι θρίλερ. Της έκανε εντύπωση πως ενώ οι περισσότερες συμμετοχές προέρχονται από την Κίνα, όπου ανθίζει το είδος, οι δεύτεροι σε πλήθος ταινιών που κατατέθηκαν είναι Έλληνες. Έχουμε δηλαδή ήδη πολλούς δημιουργούς στην Ελλάδα που πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν τις ιδέες τους ταινία.

Σύμφωνα με την κα. Duxa, "Χόλιγουντ" θα συνεχίσει να υπάρχει σε ένα υβριδικό μοντέλο, όπου οι δημιουργοί θα ξέρουν να χειρίζονται και να συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ δεν πιστεύει πως οι ηθοποιοί θα αντικατασταθούν από ψηφιακά avatars.

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