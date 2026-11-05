Συνέντευξη Star: Η ιδρύτρια του AI Filmfest Athens για τις ΑΙ ταινίες

H Christina Buxa εξηγεί πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την 7η τέχνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.26 , 20:39 Τροχός της Τύχης: Δεν πίστευε στα μάτια της – Έλυσε τον γρίφο κυριολεκτικά
05.11.26 , 20:27 Eμφύλιος στο στρατόπεδο Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών
05.11.26 , 20:20 ΗΠΑ: Τα δύο «κλειδιά» του Κογκρέσου - Τι είναι το προεδρικό βέτο
05.11.26 , 19:58 Συνέντευξη Star: Η ιδρύτρια του AI Filmfest Athens για τις ΑΙ ταινίες
05.11.26 , 19:48 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Σήμερα θα γιόρταζε τα 70α γενέθλιά του
05.11.26 , 18:50 Cash or Trash: Οι προσφορές των αγοραστών ήταν πολύ μακριά από την εκτίμηση
05.11.26 , 18:33 Black Friday 2026: Ποια Κυριακή θα έχουμε ανοιχτά καταστήματα
05.11.26 , 18:30 Βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Άτομο τυλίχθηκε στις φλόγες
05.11.26 , 18:10 Cash or Trash: Η Μοιραράκη ενθουσιάστηκε με κόσμημα & μπήκε στη δημοπρασία
05.11.26 , 18:00 Chery: Υποστηρίζει τους οδηγούς με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
05.11.26 , 17:33 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους
05.11.26 , 17:14 First Dates: Θα βρουν το άλλο τους μισό ή θα μείνουν στα… ραβασάκια;
05.11.26 , 17:06 Συναγερμός στην Κυψέλη για ύποπτο αντικείμενο - Διακοπή της κυκλοφορίας
05.11.26 , 17:02 Και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου σε πτήση με απειλή για βόμβα!
05.11.26 , 16:59 Μαρία Ζορμπά: Η καταγωγή, ο άγνωστος γάμος & η σχέση με τη μητέρα της
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το γνωστό μοντέλο - Θλίψη στον χώρο της μόδας!
Μάγδα Τσαγγάνη: Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα πληρώσει το κέντρο αποκατάστασης
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
«Ο Πίνακας»: Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Παππά, Τσαγκαράκη & Ανδριόπουλου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Στο φεστιβάλ συμμετέχουν δημιουργοί από όλον τον κόσμο με 150 ταινίες όλων των ειδών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρώτο φεστιβάλ ταινιών τεχνητής νοημοσύνης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου στο Ellinikon Experience Center.
  • Η ιδρύτρια του φεστιβάλ, Christina Duxa, είναι Γερμανίδα ελληνικής καταγωγής και ήθελε να φέρει το event στην Ελλάδα.
  • Στο φεστιβάλ συμμετέχουν 150 ταινίες από δημιουργούς παγκοσμίως, με πολλές συμμετοχές από Κίνα και Ελλάδα.
  • Η Duxa πιστεύει ότι το Χόλιγουντ θα υιοθετήσει ένα υβριδικό μοντέλο συνεργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Δεν θεωρεί πιθανή την αντικατάσταση των ηθοποιών από ψηφιακά avatars.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου λαμβάνει χώρα στο Ellinikon Experience Center το πρώτο φεστιβάλ τεχνητής νοημοσύνης για ταινίες στην Αθήνα.

Αντίστοιχα φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα σε άλλες μεγάλες πόλεις του κόσμου από τα τέλη του 2022, όταν και έγινε διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το ChatGPT, το πρώτο εμπορικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο του είδους - της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, για την οποία μιλάμε σήμερα.

Συνέντευξη Star: Η ιδρύτρια του AI Filmfest Athens για τις ΑΙ ταινίες

Η Christina Duxa, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Γερμανία από Έλληνες μετανάστες, ήρθε πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα κι έχοντας παρακολουθήσει αντίστοιχα events στο εξωτερικό, ήταν κάτι που ήθελε να φέρει στη χώρα μας.

Το πρώτο φεστιβάλ ταινιών τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα θέτει νέα πρότυπα

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν δημιουργοί από όλον τον κόσμο με 150 ταινίες όλων των ειδών, από animation μέχρι θρίλερ. Της έκανε εντύπωση πως ενώ οι περισσότερες συμμετοχές προέρχονται από την Κίνα, όπου ανθίζει το είδος, οι δεύτεροι σε πλήθος ταινιών που κατατέθηκαν είναι Έλληνες. Έχουμε δηλαδή ήδη πολλούς δημιουργούς στην Ελλάδα που πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν τις ιδέες τους ταινία.

Σύμφωνα με την κα. Duxa, "Χόλιγουντ" θα συνεχίσει να υπάρχει σε ένα υβριδικό μοντέλο, όπου οι δημιουργοί θα ξέρουν να χειρίζονται και να συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ δεν πιστεύει πως οι ηθοποιοί θα αντικατασταθούν από ψηφιακά avatars.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή ΕΔΩ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
AIFILMFEST
 |
CHRISTINA DUXA
 |
ΝΕΦΕΛΗ ΑΓΚΥΡΙΔΟΥ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 |
THE ELLINIKON EXPERIENCE PARK
 |
STAR TECH
 |
STARTECH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη - Βίντεο
Ελλαδα
Βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Άτομο τυλίχθηκε στις φλόγες
Συναγερμός Στην Κυψέλη Για Ύποπτο Αντικείμενο
Ελλαδα
Συναγερμός στην Κυψέλη για ύποπτο αντικείμενο - Διακοπή της κυκλοφορίας
ΜΚΟ: Είχα Εθισμό Στον Τζόγο - Στη Φυλακή Ο Πρόεδρος
Ελλαδα
Στη φυλακή ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ - Τα έριξε στον εθισμό του στον τζόγο
Συναγερμός Για Βόμβα Σε πτήση Θεσσαλονίκη - Μιλάνο
Ελλαδα
Απειλές για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο Στο Κέντρο Της Αθήνας
Ελλαδα
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές
Ατροπίνη: Τρεις ουσίες στην υπόθεση δηλητηρίασης του γιατρού
Ελλαδα
Ατροπίνη: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στο σπίτι του γιατρού
Έρανοι για άρρωστα παιδιά: Οι διάλογοι και τα εκατομμύρια
Ελλαδα
ΜΚΟ: Στα δικαστήρια από την πίσω πόρτα ο 37χρονος «εγκέφαλος»
Μαχητικά Αεροσκάφη
Ελλαδα
Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αττική
Η Ελλάδα Θα Χάσει Σχεδόν 3.000.000 Κατοίκους Έως το 2080
Ελλαδα
Δημογραφικό: Η Ελλάδα θα χάσει σχεδόν 3.000.000 κατοίκους έως το 2080
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top