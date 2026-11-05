First Dates: Θα βρουν το άλλο τους μισό ή θα μείνουν στα… ραβασάκια;

Θα γίνει το πολυπόθητο «κλικ»;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα με περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.
  • Στο αποψινό επεισόδιο, τρία νέα ζευγάρια ελπίζουν να βρουν χημεία και φλερτ στο εστιατόριο του έρωτα.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται τους singles, ενώ ο Τάσος προσφέρει συμβουλές και κοκτέιλ για να σπάσει ο πάγος.
  • Κάθε ραντεβού είναι μια νέα αρχή, με πιθανότητες για έρωτα ή φιλία, χωρίς προκαταλήψεις.
  • Στο τέλος της βραδιάς, τα ζευγάρια ανταλλάσσουν ραβασάκια με προσωπικά μηνύματα, προσθέτοντας ρομαντισμό στην εμπειρία.


Το πιο αγαπημένο  τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα  πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates 

Στο αποψινό First Dates, τρία νέα ζευγάρια συναντιούνται στο εστιατόριο του έρωτα, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά η χημεία, το φλερτ και οι… πεταλούδες στο στομάχι θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους! Κάποιοι επιμένουν στις παραδοσιακές συνταγές του φλερτ, κάποιοι χρειάζονται λίγη καθοδήγηση για να βρουν τον δρόμο προς την καρδιά του άλλου, ενώ κάποιοι είναι έτοιμοι να ποντάρουν τα πάντα στον έρωτα! Το μόνο σίγουρο; Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει ένα πρώτο ραντεβού!

Η Μαρία, ή για τους φίλους Μαρουλίτσα, έρχεται από την Κέρκυρα για να ζήσει επιτέλους, όπως χαρακτηριστικά λέει,  ένα ραντεβού της προκοπής! Αναζητά έναν άντρα που δεν θα φοβηθεί να τη φλερτάρει. Θα βρει, άραγε, αυτό που ψάχνει στο πρόσωπο του κομψού Στέργιου; Ταξιτζής εκείνος,  κομμώτρια εκείνη, για αυτό το ζευγάρι η επικοινωνία δεν θα είναι πρόβλημα!  Θα έχει αυτή η πρώτη γνωριμία  τη συνέχεια που και οι δύο επιθυμούν;

First Dates: Θα βρουν το άλλο τους μισό ή θα μείνουν στα… ραβασάκια;
 
Ο περιπετειώδης Οδυσσέας έρχεται στο First Dates, για να βρει, τι άλλο; Τη δική του … Πηνελόπη! Έχει πολλά χόμπι, αλλά δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με το dating και το φλερτ. Με λίγη υποστήριξη από τον έμπειρο Τάσο και μπόλικη αστερόσκονη από τη Ζεν, έχει όλα τα εφόδια για να γοητεύσει τη γλυκιά Μαρία. Θα πιάσουν, άραγε, τόπο τα… ταχύρρυθμα μαθήματα φλερτ ή η καχυποψία της Μαρίας θα αποδειχθεί ανυπέρβλητο εμπόδιο; 

Η Ξένη είναι μια δυναμική γυναίκα που δεν φοβάται να ρισκάρει! Και μεγαλύτερο ρίσκο από τον έρωτα δεν υπάρχει, ειδικά όταν δίνεσαι ολοκληρωτικά, όπως συνηθίζει να κάνει η ίδια. Απέναντί της θα βρεθεί ο ρομαντικός Σεραφείμ, που αναπολεί τις εποχές που ήταν ερωτευμένος και έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα αποφασισμένος να τις ξαναζήσει. Μήπως είναι αυτός που θα κάνει την Ξένη να πει «τα παίζω όλα για όλα»; Και μήπως αυτό το ραντεβού αποδειχθεί ένα πραγματικό jackpot στον έρωτα;

Βλέμματα γεμάτα υποσχέσεις, λόγια γεμάτα νόημα και ιστορίες αγάπης που περιμένουν να γραφτούν! Γιατί στο First Dates κάθε πρώτο ραντεβού είναι μια νέα αρχή, κάθε γνωριμία μια πιθανότητα και κάθε φλερτ ένα μικρό στοίχημα με τον έρωτα!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ. 
Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.
Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.
Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!
Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!
Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο  ματιά! 

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου  ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει  μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται! 

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!
Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!
Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr
 

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