Μια αποκάλυψη που... δεν προοριζόταν για τον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα» έκανε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, αιφνιδιάζοντας την Κατερίνα Καινούργιου!

Με αφορμή μια συζήτηση για τον Πάνο Καλίδη, ο δημοσιογράφος άφησε να εννοηθεί πότε ακριβώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί η βάφτιση της μικρής της κόρης στην Πάρο.

Μέχρι στιγμής, η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει μόνο την τοποθεσία του μυστηρίου, κρατώντας την ημερομηνία ως «επτασφράγιστο μυστικό». Ωστόσο, ο συνεργάτης της φαίνεται πως... «πρόδωσε» άθελά του τον μήνα!

Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Πρόδωσε» την ημερομηνία για τη βάφτιση της κόρης της Καινούργιου

«Έχω κάνει από τώρα τις οικονομίες μου για τον Μάιο, γιατί θα γίνει στην Πάρο κι έχω βάλει στην άκρη λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Η Κατερίνα Καινούργιου, εμφανώς αμήχανη αλλά αντιδρώντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, προσπάθησε να «συμμαζέψει» τη στιγμή: «Να σου πω κάτι, ηρέμησε και θα σου κάνω εγώ τα έξοδα, μην αγχώνεσαι».

Στη συνέχεια, πάντως, δεν παρέλειψε να του επισημάνει με νόημα πως μόλις αποκάλυψε κάτι που η ίδια δεν είχε ανακοινώσει δημόσια: «Επίσης, δεν έχω πει ημερομηνία, το είπες στον "αέρα"!».