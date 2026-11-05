Καινούργιου: Ο Κωνσταντινίδης «πρόδωσε» on air τη βάφτιση της κόρης της

Η αμηχανία της παρουσιάστρια - «Δεν έχω πει ημερομηνία»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκάλυψε on air τη βάφτιση της κόρης της Κατερίνας Καινούργιου.
  • Η βάφτιση θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο τον Μάιο, πληροφορία που η Καινούργιου κρατούσε μυστική.
  • Η παρουσιάστρια αντέδρασε με χιούμορ, προσπαθώντας να «συμμαζέψει» την κατάσταση.
  • Ο Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι έχει ήδη κάνει οικονομίες για τα έξοδα της βάφτισης.
  • Η Καινούργιου του υπενθύμισε ότι δεν είχε ανακοινώσει δημόσια την ημερομηνία.

Μια αποκάλυψη που... δεν προοριζόταν για τον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα» έκανε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, αιφνιδιάζοντας την Κατερίνα Καινούργιου!

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Με αφορμή μια συζήτηση για τον Πάνο Καλίδη, ο δημοσιογράφος άφησε να εννοηθεί πότε ακριβώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί η βάφτιση της μικρής της κόρης στην Πάρο.

Μέχρι στιγμής, η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει μόνο την τοποθεσία του μυστηρίου, κρατώντας την ημερομηνία ως «επτασφράγιστο μυστικό». Ωστόσο, ο συνεργάτης της φαίνεται πως... «πρόδωσε» άθελά του τον μήνα!

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Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Πρόδωσε» την ημερομηνία για τη βάφτιση της κόρης της Καινούργιου

Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Πρόδωσε» την ημερομηνία για τη βάφτιση της κόρης της Καινούργιου

«Έχω κάνει από τώρα τις οικονομίες μου για τον Μάιο, γιατί θα γίνει στην Πάρο κι έχω βάλει στην άκρη λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Η Κατερίνα Καινούργιου, εμφανώς αμήχανη αλλά αντιδρώντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, προσπάθησε να «συμμαζέψει» τη στιγμή: «Να σου πω κάτι, ηρέμησε και θα σου κάνω εγώ τα έξοδα, μην αγχώνεσαι».

Στη συνέχεια, πάντως, δεν παρέλειψε να του επισημάνει με νόημα πως μόλις αποκάλυψε κάτι που η ίδια δεν είχε ανακοινώσει δημόσια: «Επίσης, δεν έχω πει ημερομηνία, το είπες στον "αέρα"!».

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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