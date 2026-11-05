Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos

Οι ιδιομορφίες της πίστας της Βραζιλίας

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Αυτοκινητο
Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
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Ο τελευταίος γύρος της μεγάλης περιοδείας στην Αμερικάνικη Ήπειρο, είναι το São Paulo Grand Prix, που διεξάγεται στην πίστα José Carlos Pace στο Interlagos. Για αυτήν την εμβληματική τοποθεσία, η Pirelli έχει επιλέξει την ακόλουθη τριάδα γομών: την C3 ως σκληρή γόμα, την C4 ως μέση γόμα και την C5 ως μαλακή γόμα. Η επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο μαλακή σε σχέση με πέρυσι, όταν ο αγώνας είχε διαμόρφωση Sprint.

Η πίστα της Βραζιλίας παρουσιάζει αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν εργασίες νέας ασφαλτόστρωσης στο τμήμα μεταξύ των στροφών 3 και 5, καθώς και μεταξύ των στροφών 8 και 9. Αυτές οι νέες επιφάνειες θα μπορούσαν να μεταβάλουν τα επίπεδα πρόσφυσης και την βελτίωση κρατήματος της πίστας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη συμπεριφορά των ελαστικών στις μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι τρεις περίοδοι ελεύθερων δοκιμών θα προσφέρουν την ευκαιρία να αξιολογηθεί η βελτίωση κρατήαμτος της πίστας και να γίνει κατανοητό πώς επηρεάζει τη φθορά και την πτώση της απόδοσης (degradation) η νέα επιφάνεια επαφής.

Πριν από δώδεκα μήνες, η πτώση απόδοσης των ελαστικών ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες στο São Paulo. Αν και η θερμική παραμόρφωση (graining) ήταν λιγότερο έντονη από ό,τι αναμενόταν αρχικά, η γόμα C2 (που χρησιμοποιήθηκε ως σκληρή γόμα) έδειξε κάποια τάση ολίσθησης, ενώ η C3 και η C4 εμφάνισαν σημαντική πτώση απόδοσης, αν και εξακολουθούσαν να επιτρέπουν τη συμπλήρωση ανταγωνιστικών αποστάσεων. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική αποδείχθηκε ότι ήταν ένας αγώνας δύο αλλαγών.

Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
Όσον αφορά στα φορτία των ελαστικών, το Interlagos δημιουργεί συνολικά πλευρικές δυνάμεις που κυμαίνονται στον μέσο όρο, ενώ συνδυάζει αρκετές στροφές υψηλής ταχύτητας με μεγάλες ευθείες. Επομένως, η χάραξη δεν θέτει ακραίες απαιτήσεις στα ελαστικά, με τα φορτία να κατανέμονται αρκετά ομοιόμορφα μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άξονα. Οι πολυάριθμες ευκαιρίες προσπεράσματος που προσφέρει η ρέουσα χάραξη της πίστας δίνουν στις ομάδες έναν βαθμό στρατηγικής ευελιξίας, αλλά η διαχείριση της πτώσης της απόδοσης παραμένει ο βασικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης στον αγώνα.

Η εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ του ρυθμού στον έναν γύρο και της διαχείρισης των ελαστικών στις μεγαλύτερες αποστάσεις θα είναι ένας από τους κύριους στόχους της δουλειάς των ομάδων στην πίστα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αξίζει επίσης να θυμόμαστε ότι, λόγω της ημερομηνίας στο ημερολόγιο, το Interlagos είναι μια πίστα όπου η βροχή και οι σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας αποτελούν συχνά καθοριστικό παράγοντα. Τα ενδιάμεσα και τα βρόχινα ελαστικά πιθανά θα χρησιμοποιηθούν για άλλη μια φορά φέτος.
Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
Η μέση και η μαλακή γόμα ήταν οι προτιμώμενες επιλογές στο São Paulo Grand Prix του 2025, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη ποικιλία στρατηγικών. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση ήταν ένας αγώνας με δύο αλλαγές, την οποία υιοθέτησε η πλειοψηφία των ομάδων λόγω των επιπέδων φθοράς των ελαστικών και μιας σειράς πρώιμων pit stop που προκλήθηκαν από μια αρχική περίοδο οριοθέτησης του ρυθμού. Τα παράθυρα των pit διέφεραν από οδηγό σε οδηγό, δημιουργώντας διαφορές στο χρόνο που ενίσχυσαν τις ευκαιρίες για προσπέρασμα. Μόνο δύο οδηγοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με μια μόνο αλλαγή. Η σκληρή γόμα χρησιμοποιήθηκε μόνο για μερικά χιλιόμετρα. 

Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos

Το ειδικής έκδοσης Podium Cap για το São Paulo Grand Prix είναι εμπνευσμένο από την μπλε φανέλα που φορούσε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας το 1958. Το καπέλο διαθέτει ένα σχέδιο με μοτίβο ιαγουάρου, αντικατοπτρίζοντας το τρίχωμα του ιαγουάρου, ενός συμβολικού ζώου που είναι ευρέως διαδεδομένο σε ολόκληρη τη χώρα. Δημιουργημένο από τον σχεδιαστή Denis Dekovic για την Pirelli Design, το καπέλο είναι ήδη διαθέσιμο για αγορά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της Pirelli: https://store.pirelli.com/.

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