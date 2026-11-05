Απειλή Για Βόμβα Σε Αεροσκάφος Για Ρώμη

Συναγερμός για βόμβα σήμανε σε αεροσκάφος Airbus, που εκτελούσε πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς στρατιωτική αεροπορική βάση στη Γαλλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux), στη βόρεια Γαλλία, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά απειλών για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με αναφορές, από τις 2 έως τις 3 Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί συνολικά πέντε περιστατικά που αφορούν πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών ή αεροσκάφη που εκτελούσαν δρομολόγια εντός της Ευρώπης και στα οποία υπήρξαν απειλές για βόμβες.