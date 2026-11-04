Η εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ έφερε στο προσκήνιο νέα πρόσωπα, τα οποία έγραψαν ιστορία με τις ιστορικές τους νίκες, σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών. Ποιοι είναι, όμως, οι πρωταγωνιστές της μεγάλης εκλογικής νίκης, που απειλεί να κλονίσει συθέμελα την κυριαρχία του Ντόναλντ Τραμπ στα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του;

Τζέιμς Ταλαρίκο: Ο Δαβίδ που νίκησε τον Γολιάθ, μέσα στο «απόρθητο» κάστρο των Ρεπουμπλικανών

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο ήταν αυτός που γκρέμισε το επί τέσσερις δεκαετίες «απόρθητο» κάστρο των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας.

«Μόλις ανακτήσαμε το Τέξας. Και στέλνουμε ένα μήνυμα σε κάθε δισεκατομμυριούχο μεγαλοδωρητή, σε κάθε τρισεκατομμυριούχο μεγαλοδωρητή ότι η εξουσία ανήκει στον λαό», δήλωσε ο ίδιος.

Την ανατροπή πέτυχε ένας, άγνωστος μέχρι πέρυσι, 37χρονος πρώην δάσκαλος Αγγλικών, τον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκαλούσε υποτιμητικά «Ταλαφρίκο».

Για την νίκη του προοδευτικού Χριστιανού Τζέιμς Ταλαρίκο, του υποψήφιου που έκοψε το νήμα της κούρσας παρουσιάζοντας το «Νέο Αμερικανικό Όνειρο» με αντιμετώπιση της ακρίβειας και καταπολέμηση της διαφθοράς, οι Τεξανοί πανηγύρισαν, γέλασαν ή έκλαψαν ακόμα....

Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ: Έγραψε ιστορία στο Μίσιγκαν - Έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος Γερουσιαστής των ΗΠΑ

Ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες αναμετρήσεις για τη Γερουσία φέτος, και αφορά τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στο Μίσιγκαν. Ο Δημοκρατικός γιατρός κερδίζει την αναμέτρηση απέναντι στον πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς. Ο Αμπτνούλ Ελ-Σαγιέντ κέρδισε τις εκλογές για τη Γερουσία των ΗΠΑ, στην πολιτεία του Μισίγκαν, γράφοντας.... ιστορία ως ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής στη χώρα.

«Το όνομά μου είναι Abdulrahman Mohamed El-Sayed. Και είμαι πολύ περήφανος και τιμημένος που στέκομαι εδώ ως ο εκλεγμένος Γερουσιαστής σας από τη σπουδαία πολιτεία του Μίσιγκαν», είπε.

Χακίμ Τζέφρις: Σε τροχιά για να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

«Σήμερα ξεκινά η μεγάλη αμερικανική επιστροφή. Ο αμερικανικός λαός μίλησε σε όλη τη χώρα», τόνισε. Ο 56χρονος επικεφαλής των Δημοκρατικών, Χακίμ Τζέφρις βρίσκεται σε ....τροχιά για να γράψει ιστορία.

«Θα αγωνιστούμε για την Αμερική των μικρών πόλεων. Θα αγωνιστούμε για την αστική Αμερική. Θα αγωνιστούμε για την αγροτική Αμερική. Θα αγωνιστούμε για την Αμερική των προαστίων. Θα αγωνιστούμε για την καρδιά της Αμερικής».

Εφόσον επικρατήσει στην εσωκομματική ψηφοφορία στις 3 Ιανουαρίου, ο θα γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας μπροστά του την πρόκληση να ασκήσει αντιπολίτευση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Αμερική επέστρεψε. Μεγάλωσα σε μια γειτονιά εργατικής τάξης στο Μπρούκλιν, σε μια οικογένεια συνδικαλιστών, και αντράφηκα στους κόλπους της Βαπτιστικής Εκκλησίας Cornerstone».

Έιμι Άκτον: Η πρώτη γυναίκα Κυβερνήτης του Οχάιο

Η Έιμι Άκτον εγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία του Οχάιο.

«Η επούλωση ξεκινά σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείψουμε ο ένας τον άλλον!», τόνισε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το χτύπημα που της κατάφερε «κάτω από τη μέση» ο πολιτικός της αντίπαλος, πατώντας πάνω στα παιδικά τραύματα της φτώχειας και της κακοποίησης, εκείνη κατάφερε να το μετατρέψει σε σύμβολο νίκης

«Δεν είμαι η μόνη που έχει ζήσει διάφορα κατά την παιδική του ηλικία, και γι’ αυτό κάνω ό,τι κάνω. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε, να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί θα έχει μια δίκαιη ευκαιρία, και παλεύουμε ώστε όλα να γίνουν ξανά προσιτά».