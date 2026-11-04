Ένα ξεχωριστό αντικείμενο με ιδιαίτερη ιστορία, αλλά και συναισθηματική αξία, έφερε ο Νέστορας από τα Πετράλωνα στο δωμάτιο των αγοραστών του «Cash or Trash».

Ο λόγος για ένα συλλεκτικό στυλό Montblanc, αφιερωμένο στην πριγκίπισσα Γκρέις Κέλι του Μονακό, το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον των αγοραστών και οδήγησε σε μια δημοπρασία με διαδοχικές προσφορές στο Star.

Ο Νέστορας, που εργάζεται ως ξυλουργός και επιπλοποιός, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη ζωγραφική, τη μουσική και τη συγγραφή, αποκάλυψε πως έχει ήδη εκδώσει δύο βιβλία. Μάλιστα, το συγκεκριμένο στυλό είχε αποκτήσει για εκείνον ξεχωριστή σημασία, καθώς με αυτό είχε γράψει τις ιστορίες των βιβλίων του.

Όπως εξήγησε στον Θάνο το απέκτησε από μία πελάτισσά του, όταν εκείνος είχε αναλάβει να της κατασκευάσει ένα τραπέζι από καρυδιά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο σπίτι της, το μάτι του έπεσε στο στυλό και, όταν έμαθε την ιστορία του, αποφάσισε να τη ρωτήσει αν θα ήταν διατεθειμένη να του το δώσει.

Παρότι δεν διέθετε τα συνοδευτικά έγγραφα και την πλήρη συσκευασία του, το αντικείμενο είχε τα χαρακτηριστικά που έδειχναν τη γνησιότητά του, μεταξύ των οποίων και τον σειριακό αριθμό.

Η εκτίμηση του Θάνου ήταν στα 380 ευρώ, με τον ίδιο να εξηγεί πως, εάν υπήρχαν το εξωτερικό κουτί και τα πιστοποιητικά, η αξία του θα μπορούσε να πλησιάσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Η δημοπρασία και οι προσφορές που έφτασαν τα 480 ευρώ

Το στυλό της Montblanc πέρασε στη συνέχεια στα χέρια των αγοραστών, με αρκετούς να δείχνουν ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Η περιορισμένη έκδοση, οι λεπτομέρειες σε ροζ χρυσό και η ροζ πέτρα στο καπάκι του έκαναν το αντικείμενο ακόμη πιο ξεχωριστό.

Ορισμένοι, ωστόσο, είχαν έναν ενδοιασμό, καθώς θα προτιμούσαν να πρόκειται για πένα και όχι για στυλό. Παρ' όλα αυτά, οι προσφορές άρχισαν να ανεβαίνουν.

Η αρχική προσφορά ήταν 150 ευρώ, ενώ στη συνέχεια το ποσό ανέβηκε στα 200 και στα 250 ευρώ. Ο ανταγωνισμός συνεχίστηκε με τα 300, τα 330 και τα 350 ευρώ, μέχρι που οι προσφορές έφτασαν στα 400, τα 420 και τα 450 ευρώ.

Ο Νέστορας, όμως, δεν έδειχνε διατεθειμένος να αποχωριστεί εύκολα το αγαπημένο του αντικείμενο. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως θα το έδινε μόνο εάν άκουγε τετραψήφιο ποσό, καθώς η συναισθηματική του αξία ήταν για εκείνον πολύ μεγαλύτερη από την εμπορική.

«Θα αποχωριζόμουν αυτό το στυλό μόνο με τετραψήφιο αριθμό, γιατί με αυτό το στυλό έχω γράψει της ζωής μου την ιστορία δύο βιβλία», εξήγησε στους αγοραστές.

Η υψηλότερη προσφορά έφτασε τελικά τα 480 ευρώ, με τον αγοραστή να του προτείνει να ολοκληρώσουν τη συμφωνία ακόμη και στα 500 ευρώ. Ωστόσο, ο Νέστορας παρέμεινε ανένδοτος, αποκαλύπτοντας πως στο μυαλό του είχε το ποσό των 1.300 ευρώ.

Παρά τις προσπάθειες των αγοραστών, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν και το στυλό επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του.

Ο ίδιος, μάλιστα, αποκάλυψε μετά το τέλος της δημοπρασίας πως σκέφτεται να το πουλήσει στον εκδότη του, Χρύσανθο Ξάνθη, ή ακόμη και να του το προσφέρει ως δώρο.

Έτσι, το συλλεκτικό στυλό της Γκρέις Κέλι μπορεί να μην άλλαξε τελικά χέρια στο «Cash or Trash», όμως κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να ανεβάσει τις προσφορές μέχρι τα 480 ευρώ!

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