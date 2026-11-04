First Dates: Απόψε νέοι singles μπαίνουν στο παιχνίδι του φλερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα με νέες ρομαντικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.
  • Στο επεισόδιο της 4ης Νοεμβρίου συμμετέχουν νέοι singles που αναζητούν τον έρωτα και τη συντροφικότητα.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται τους συμμετέχοντες και ενθαρρύνει το φλερτ σε μια ζεστή ατμόσφαιρα.
  • Οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικές προσδοκίες και ελπίδες για το πρώτο τους ραντεβού.
  • Στο τέλος της βραδιάς, τα ζευγάρια ανταλλάσσουν προσωπικά μηνύματα, προσθέτοντας μια ρομαντική πινελιά.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

First Dates Ελένη για Γιάννη: «Θέλω κάποιον με πανεπιστημιακή εκπαίδευση»

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

First Dates: Απόψε νέοι singles μπαίνουν στο παιχνίδι του φλερτ

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Ο έρωτας δεν έχει συνταγή, έχει όμως εκπλήξεις, ανατροπές και εκείνες τις πρώτες ματιές που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα! Απόψε, στο First Dates, νέοι singles αφήνουν πίσω τους όσα τους πλήγωσαν και μπαίνουν στο παιχνίδι του φλερτ, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά θα βρουν το άλλο τους μισό!

First Dates: «Θα το κρατήσουμε μεταξύ μας» - Η απάντηση για το 2ο ραντεβού

Η Αγγελική έχει περάσει δύσκολα, έχει πληγωθεί, αλλά είναι έτοιμη να αφήσει το παρελθόν πίσω της και να δώσει μια νέα ευκαιρία στον έρωτα! Αναζητά έναν άντρα με χιούμορ, που ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή και να της φτιάχνει τη διάθεση! Ο Χρήστος, από την πλευρά του, ονειρεύεται μια γυναίκα που θα εκτιμήσει τον ρομαντισμό του, ενώ το ένστικτό του λέει πως η αποψινή βραδιά μπορεί να του επιφυλάσσει κάτι ξεχωριστό. Και οι δύο αναζητούν ένα λιμάνι για να αράξουν. Θα βρουν, άραγε, ο ένας στον άλλον αυτό που ψάχνουν;

Ο Θοδωρής παίζει μπάλα στη ζωή και είναι εξίσου δυνατός και στο παιχνίδι του φλερτ! Αναζητά μια κοπέλα που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα γίνει η ιδανική συμπαίκτριά του στο παιχνίδι του έρωτα! Η όμορφη Ζέτα βαριέται εύκολα και δεν διστάζει να βγάλει «κόκκινη κάρτα», αν χρειαστεί. Θα καταφέρει ο Θοδωρής να περάσει τις δοκιμασίες της ή το αποψινό… match θα αποδειχθεί ένα ντέρμπι χωρίς νικητή;

Στον Δημήτρη έχει λείψει η συντροφικότητα και αναζητά μια chic, επικοινωνιακή γυναίκα, ικανή να του κλέψει την καρδιά και το μυαλό! Και μάλλον η τύχη είναι με το μέρος του, αφού απέναντί του βρίσκεται η εντυπωσιακή Brenda από τη Λιθουανία. Θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του και να τον ενθουσιάσει; Θα είναι αυτή η γνωριμία που περίμεναν;

Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά! Μένει να φανεί αν η σπίθα θα γίνει φωτιά! Άλλωστε, στον έρωτα ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε οδηγήσει ένα πρώτο ραντεβού!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

First Dates: Το πικάντικο παιχνίδι της Κλειώς και του Γιώργου!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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