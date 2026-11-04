Τέλος στον διαχωρισμό μαθητών σε «οπτικούς» και «ακουστικούς» - Νέα έρευνα

Πώς μαθαίνουν πραγματικά οι μαθητές

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία pexels (This And No Internet 25)
Τέλος Στον Διαχωρισμό Μαθητών Σε Οπτικούς Και Ακουστικούς
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα έρευνα αμφισβητεί τη διαίρεση μαθητών σε «οπτικούς» και «ακουστικούς» τύπους, υποστηρίζοντας ότι δεν βελτιώνει τη μάθηση.
  • Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Educational Psychology από Έλληνες ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων των Παπαδάτου-Παστού και Τουλουμάκου.
  • Είναι μία από τις ελάχιστες πειραματικές μελέτες που ελέγχουν τον εκπαιδευτικό «νευρομύθο» σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Το 97% των Ελλήνων εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα με τον προτιμώμενο τρόπο τους, παρά την κριτική του ΟΟΣΑ.

Έρευνα Ελλήνων ερευνητών, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Educational Psychology της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA), αμφισβητεί με πειραματικά δεδομένα ότι η προσαρμογή της διδασκαλίας στον «μαθησιακό τύπο» κάθε μαθητή -οπτικό, ακουστικό ή κιναισθητικό - βελτιώνει τη μάθηση.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τη Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και την Άννα Κ. Τουλουμάκου (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και SKOPE Centre, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), οι οποίες υπογράφουν ισότιμα ως πρώτες συγγραφείς, σε συνεργασία με την Ευθαλία Θεοτοκάτου (ΕΚΠΑ). Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες αυστηρά σχεδιασμένες πειραματικές μελέτες διεθνώς που ελέγχουν αυτόν τον εκπαιδευτικό «νευρομύθο» σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πεποίθηση στους μαθησιακούς τύπους παραμένει εντυπωσιακά διαδεδομένη. Σε σχετική έρευνα, το 97% των εν ενεργεία Ελλήνων εκπαιδευτικών συμφώνησε ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν λαμβάνουν την πληροφορία με τον τρόπο που προτιμούν, παρότι ο ΟΟΣΑ είχε χαρακτηρίσει την ιδέα «νευρομύθο» ήδη από το 2002.

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