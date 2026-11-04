Τέλος Στον Διαχωρισμό Μαθητών Σε Οπτικούς Και Ακουστικούς

Έρευνα Ελλήνων ερευνητών, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Educational Psychology της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA), αμφισβητεί με πειραματικά δεδομένα ότι η προσαρμογή της διδασκαλίας στον «μαθησιακό τύπο» κάθε μαθητή -οπτικό, ακουστικό ή κιναισθητικό - βελτιώνει τη μάθηση.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τη Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και την Άννα Κ. Τουλουμάκου (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και SKOPE Centre, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), οι οποίες υπογράφουν ισότιμα ως πρώτες συγγραφείς, σε συνεργασία με την Ευθαλία Θεοτοκάτου (ΕΚΠΑ). Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες αυστηρά σχεδιασμένες πειραματικές μελέτες διεθνώς που ελέγχουν αυτόν τον εκπαιδευτικό «νευρομύθο» σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πεποίθηση στους μαθησιακούς τύπους παραμένει εντυπωσιακά διαδεδομένη. Σε σχετική έρευνα, το 97% των εν ενεργεία Ελλήνων εκπαιδευτικών συμφώνησε ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν λαμβάνουν την πληροφορία με τον τρόπο που προτιμούν, παρότι ο ΟΟΣΑ είχε χαρακτηρίσει την ιδέα «νευρομύθο» ήδη από το 2002.

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