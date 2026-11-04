Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ - Δείτε τις απαντήσεις

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που οδηγούν στην ερωτική αποχή

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Το να παραδεχτείς ότι αισθάνεσαι απόρριψη ή ότι δεν είσαι ευχαριστημένος με τη σεξουαλική ζωή σου απαιτεί ειλικρίνεια και συναισθηματική ευαλωτότητα

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Στην αρχή μιας σχέσης, τα περισσότερα ζευγάρια πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν μια συναρπαστική σεξουαλική ζωή για πάντα. Ωστόσο, περνούν μερικά χρόνια, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, οι υποχρεώσεις αυξάνονται και το σεξ αρχίζει να μεταφέρεται διαρκώς για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ - Δείτε τις απαντήσεις

Μια νέα έρευνα από επιστήμονες που ασχολούνται με τη σεξουαλική συμπεριφορά, με επικεφαλής την Kristen Mark, παρακολούθησε 87 ζευγάρια για διάστημα ενός μήνα, προσπαθώντας να ανακαλύψει γιατί δεν είχαν σεξουαλικές επαφές. Τα αποτελέσματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πιο συνηθισμένες εξηγήσεις ήταν μάλλον πεζές.

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Σύμφωνα με τη μελέτη, άνδρες και γυναίκες είχαν εξίσου πολλές πιθανότητες να απαντήσουν ότι «απλώς δεν έτυχε» όταν ερωτήθηκαν γιατί δεν έκαναν σεξ. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ο βασικός λόγος ήταν απλώς η έλλειψη χρόνου.

Οι πιο ενδιαφέρουσες διαφορές, ωστόσο, εμφανίστηκαν όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εξηγήσουν σε ποιον απέδιδαν την ευθύνη. Οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ότι δεν είχαν διάθεση για σεξ ή ότι ήταν πολύ κουρασμένες. Οι άνδρες, από την άλλη πλευρά, είχαν την τάση να επιρρίπτουν την ευθύνη στη σύντροφό τους ή στα παιδιά. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες έτειναν να κατηγορούν τον εαυτό τους, ενώ οι άνδρες τον άνθρωπο που κοιμόταν δίπλα τους!

Οι απρόσμενοι λόγοι που τα ζευγάρια σταματούν να κάνουν σεξ, σύμφωνα με την επιστήμη

Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ - Δείτε τις απαντήσεις

Το να επιρρίπτει κανείς ευθύνες στον σύντροφό του φαίνεται πως δεν βοηθά καθόλου την κατάσταση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ζευγάρια που κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον για την απουσία σεξουαλικής επαφής δήλωναν χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης. Αντίθετα, όσοι αντιμετώπιζαν την κατάσταση ως ένα κοινό ζήτημα, χωρίς να αναζητούν κάποιον υπεύθυνο, εμφανίζονταν γενικά πιο ικανοποιημένοι από τη σχέση τους.

Όταν, μάλιστα, ο ένας σύντροφος επιθυμεί σεξουαλική επαφή συχνότερα από τον άλλον, η απόρριψη μπορεί να βιωθεί ως κάτι πολύ προσωπικό. «Για τον άνθρωπο που λαχταρά την τρυφερότητα και τη σωματική επαφή, το ζήτημα έχει πραγματικά να κάνει με το να αισθάνεται επιθυμητός και αγαπητός», εξήγησε η θεραπεύτρια Michele Weiner-Davis στο CNN.

Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ - Δείτε τις απαντήσεις

Φυσικά, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ότι η συγκεκριμένη έρευνα αφορούσε μόλις 87 ζευγάρια, στην πλειονότητά τους λευκά και ετεροφυλόφιλα. Επομένως, τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν απαραίτητα όλες τις σχέσεις και τις διαφορετικές μορφές ερωτικής ζωής.

Μήπως τελικά έχουμε υπερβολικές προσδοκίες για το πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ;

Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ - Δείτε τις απαντήσεις

Ένας ακόμη παράγοντας που αξίζει να εξεταστεί είναι οι προσδοκίες που έχουμε σχετικά με τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών. Μια διαφορετική μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό των Αμερικανών ηλικίας 18 έως 64 ετών που κάνουν σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μειώθηκε από το 55% το 1990 στο 37% το 2024.

Την ίδια στιγμή, έρευνα με επικεφαλής την Amy Muise από το University of Toronto Mississauga διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που κάνουν σεξ περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα δεν δηλώνουν απαραίτητα μεγαλύτερη ευτυχία σε σύγκριση με εκείνα που έχουν σεξουαλική επαφή μία φορά την εβδομάδα. «Είναι σημαντικό να διατηρούμε μια στενή και ουσιαστική σύνδεση με τον σύντροφό μας, χωρίς να ασκούμε πίεση», εξήγησε η Muise. Με άλλα λόγια, η ποιότητα της ερωτικής και συναισθηματικής επαφής μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από τον αριθμό των σεξουαλικών επαφών.

Διαβάστε αναλυτικά τα συμπεράσματα της έρευνας στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατουρου

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