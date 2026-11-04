Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5/11

Στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο Την Πέμπτη 5/11
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο προγραμματίζεται για την Πέμπτη 5/11 στα Προπύλαια στις 11:00.
  • Η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00 για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
  • Βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν χρηματοδότηση σχολείων, πλήρη στελέχωση και μείωση μαθητών ανά τάξη.
  • Η κινητοποίηση θα γίνει ταυτόχρονα με κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ενισχύοντας τη διεθνή αλληλεγγύη.
  • Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Νέα κινητοποίηση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 5/11. Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί έχουν δώσει «ραντεβού» στα Προπύλαια στις 11:00.

Η ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και η αλληλεγγύη στις κινητοποιήσεις των Γάλλων

Πέραν της αντίθεσής τους σε θεσμοθέτηση πανελλαδικού τύπου εξετάσεων στο λύκειο και της κατάργησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, μεταξύ των βασικών αιτημάτων, είναι η επαρκής χρηματοδότηση των σχολείων και η εκπόνηση ενός σχεδίου ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων, πλήρη στελέχωση των σχολείων, κατάργηση του νέου πλαισίου για τις σχολικές εκδρομές και η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν. [...] Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σχετική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί την ίδια ημέρα με τη νέα κινητοποίηση στη Γαλλία. «Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Γαλλίας που την ίδια μέρα προχωρούν σε απεργία και κινητοποιήσεις», σημειώνεται από την ΟΛΜΕ.

 

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