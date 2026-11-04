Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση δολοφονίας του 67χρονου στις Σέρρες, καθώς οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη του 36χρονου γιου του. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και το υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρονται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο 67χρονος που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες

Ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός την 1η Αυγούστου μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες. Αρχικά, δεν υπήρχαν εμφανή εξωτερικά τραύματα, ενώ δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη διάρρηξης. Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αποκάλυψε σοβαρά εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, από πλήγματα με αμβλύ αντικείμενο.

Οι έρευνες στράφηκαν πλέον προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας, με τις αρχές να συγκεντρώνουν καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σέρρες: Η αστυνομική επιχείρηση και η σύλληψη

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, αφού τα στοιχεία της έρευνας διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 36χρονο στο σπίτι όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα. Εκείνος ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι και δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις τους να ανοίξει την πόρτα και να βγει έξω.

Ο γιος του 67χρονου συνελήφθη για τη δολοφονία του

Μάλιστα όση ώρα οι αστυνομικοί τον καλούσαν έξω, εκείνος έδινε συνέντευξη στην εκπομπή και στον Στρατή Λημνιό και ισχυριζόταν με απόλυτη ψυχραιμία ότι ήταν αθώος.

Όπως είπε, ο πατέρας του αντιμετώπιζε πρόβλημα αλκοολισμού και οι δυο τους δεν είχαν καλές σχέσεις.

Τελικά, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έφοδος στην κατοικία και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Σήμερα έξω από τα δικαστήρια δήλωσε και πάλι στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος, ενώ ο δικηγόρος του υποστήριξε πως ο 36χρονος υπήρξε θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του κατά την παιδική του ηλικία.

Σέρρες: Η σχέση πατέρα και γιου και οι καταγγελίες του παρελθόντος

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν από νωρίς και οι σχέσεις των δύο ανδρών. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ», υπήρχαν συχνές προστριβές και επεισόδια μεταξύ τους.

Ο 36χρονος είχε αναφερθεί δημόσια στις δύσκολες σχέσεις με τον πατέρα του, παραδεχόμενος ότι δεν είχαν καλή επικοινωνία.

Ο 67χρονος είχε εσωτερικά τραύματα από αμβλύ όργανο

«Δεν είχαμε καλή σχέση, είναι η αλήθεια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του.

Είχε επίσης υποστηρίξει ότι είχαν σημειωθεί περιστατικά για τα οποία είχαν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι αυτά είχαν συμβεί αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατο του πατέρα του.

Παρά τις εντάσεις, ο ίδιος αρνούνταν ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία.

Σέρρες: Οι αντιφάσεις και οι κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή, σημαντικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι αστυνομικοί φέρονται να εντόπισαν καταγραφές που έδειχναν τον 36χρονο να μπαίνει και να βγαίνει από το σπίτι του πατέρα του. Όταν κλήθηκε να εξηγήσει συγκεκριμένες κινήσεις και χρονικά διαστήματα, φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης.

Ο γιος του 67χρονου ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία του πατέρα του

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή αφορά στην αναφορά του ότι είχε μεταφέρει φαγητό στον πατέρα του, κρατώντας μάλιστα σακούλα κατά την είσοδό του στο σπίτι. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι το στομάχι του θύματος ήταν άδειο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προέκυψε από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό η είσοδος κάποιου άλλου προσώπου στο σπίτι, το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί με την εγκληματική ενέργεια.

Ο 36χρονος είχε αναφερθεί και στο ενδεχόμενο εισβολής διαρρηκτών, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ενδέχεται να είχαν μπει στο σπίτι και να είχαν σκοτώσει τον πατέρα του. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, φέρεται να μην επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα της αστυνομικής αυτοψίας.

Σέρρες: Η εντολή για τα παπούτσια και το ενδεχόμενο νέων ευρημάτων

Μία από τις σημαντικές πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή αφορά στην εντολή της ανακρίτριας προς τους αστυνομικούς να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν παπούτσια από το σπίτι.

Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του ο γιος του 67χρονου ήθελε να δώσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, εξετάζεται το ενδεχόμενο το θύμα να είχε δεχθεί και χτυπήματα από κλωτσιές, πέρα από τα πλήγματα με αμβλύ αντικείμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλύσεις DNA, αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού έχουν ενταχθεί στην προσπάθεια συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων.