α bare nails γίνεται η επιλογή όσων θέλουν τα χέρια τους να δείχνουν περιποιημένα, χωρίς να χρειάζεται να τραβούν την προσοχή

Αφού αντιγράψαμε τα περίτεχνα nail art και τις μακριές, εντυπωσιακές φόρμες, η νέα τάση στο μανικιούρ αναδεικνύει την ήσυχη, διακριτική φροντίδα των νυχιών. Τα bare nails γίνεται η επιλογή όσων θέλουν τα χέρια τους να δείχνουν περιποιημένα, χωρίς να χρειάζεται να τραβούν την προσοχή με το χρώμα ή το σχέδιο.

Η τάση δεν σημαίνει απαραίτητα εντελώς άβαφα νύχια. Μπορεί να περιλαμβάνει ένα διάφανο top coat, μια πολύ απαλή ροζ ή nude απόχρωση ή απλώς μια προσεγμένη, γυαλισμένη επιφάνεια που αφήνει να φαίνεται η φυσική όψη του νυχιού.

Η Kendall Jenner, η Zendaya, η Zoë Kravitz και η Pamela Anderson είναι μόνο μερικές από τις A-list celebrities που έχουν εμφανιστεί με διακριτικά, φυσικά μανικιούρ, αποδεικνύοντας ότι το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει εξίσου σύγχρονο και κομψό με ένα πιο περίτεχνο nail look.

Η αισθητική αυτή συνδέεται με τη γενικότερη στροφή προς την απλότητα, την ανεπιτήδευτη ομορφιά και τη φιλοσοφία του quiet luxury, χωρίς όμως να σημαίνει ότι το έντονο μανικιούρ χάνει τη θέση του.

Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η σωστή περιποίηση. Αν επιλέξεις τα bare nails, τα νύχια χρειάζονται σωστό λιμάρισμα, ομοιόμορφο μήκος, καθαρό περίγραμμα και καλά ενυδατωμένα πετσάκια. Ένα λάδι για τα πετσάκια και ένα διάφανο προϊόν ενδυνάμωσης ή γυαλάδας μπορούν να αναβαθμίσουν αισθητά την εικόνα τους. Αν προτιμάς λίγη περισσότερη κάλυψη, ένα ημιδιάφανο ροζ ή milky nude βερνίκι θα χαρίσει ένα elegant, διακριτικό χρώμα, χωρίς να κρύψει τη φυσική όψη τους.

Μην ξεχνάς ότι ένα μανικιούρ χωρίς έντονο χρώμα απαιτεί συστηματική φροντίδα, καθώς η φυσική όψη των νυχιών αφήνει κάθε λεπτομέρεια εκτεθειμένη. Το σωστό λιμάρισμα, το προσεγμένο σχήμα, τα καθαρά πετσάκια και η λεία επιφάνεια είναι στοιχεία που κάνουν τη διαφορά.

Φρόντισε να ενυδατώνεις καθημερινά τα πετσάκια με ένα ειδικό λαδάκι και να χρησιμοποιείς μια θρεπτική κρέμα χεριών, ενώ ένα διάφανο ενισχυτικό ή ένα λαμπερό top coat θα χαρίσει στα νύχια σου περιποιημένη όψη κι ένα υγιές, καθαρό και φυσικά κομψό αποτέλεσμα που δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο για να ξεχωρίσει.

Δείτε αναλυτικά την φετινή τάση για τα νύχια, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου