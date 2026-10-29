Το μωβ είναι το νέο κόκκινο: Το πιο hip χρώμα του φετινού χειμώνα

Όταν θέλεις να δώσεις ένταση σε ένα look, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 14:35 Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου στο αυριανό Stars System
29.10.26 , 14:21 Το Star.gr βραβεύτηκε από τα Hellenic Business Awards 2026
29.10.26 , 14:20 «La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη
29.10.26 , 14:14 Ισπανία: Συγκινούν οι ιστορίες των αγνοούμενων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
29.10.26 , 14:05 Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
29.10.26 , 14:04 Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
29.10.26 , 14:00 Γλυκολικό οξύ: Το skincare συστατικό που αλλάζει την περιποίηση των μαλλιών
29.10.26 , 13:53 Ποια γνωστή δημοσιογράφος έρχεται στο Cash or Trash της Πέμπτης;
29.10.26 , 13:41 Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόρενς - «Τι έκανε στο πρόσωπό της;»
29.10.26 , 13:31 From AI to ROI 2026: Πραγματοποιήθηκε το 3ο συνέδριο της Satori Analytics
29.10.26 , 13:31 Συγκλονίζει ο Άλεξ Σταυρίδης: «Ήμουν σε κώμα και ζω εξαιτίας του σταυρού»
29.10.26 , 13:10 Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%
29.10.26 , 13:00 Halloween στην Αθήνα: Η πόλη γεμίζει με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους
29.10.26 , 12:56 Όλη η αλήθεια για την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη
29.10.26 , 12:52 Κρήτη: Πατέρας περιμένει έξω από το νηπιαγωγείο του διαβητικού γιου του
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
Βούλα: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο στη Βουλιαγμένης
Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο
Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Ισπανία: Συγκινούν οι ιστορίες των αγνοούμενων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Ένα πλεκτό σε royal purple μπορεί να αναβαθμίσει αυτομάτως το αγαπημένο σου τζιν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε φθινόπωρο έχει τη δική του χρωματική εμμονή. Κι ενώ τα τελευταία χρόνια το κόκκινο είχε κερδίσει μια σταθερή θέση στην γκαρνταρόμπα μας, η σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026-27 φέρνει στο προσκήνιο έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή: Tο royal purple.

Το μωβ είναι το νέο κόκκινο: Το πιο hip χρώμα του φετινού χειμώνα

Πλούσιο, βαθύ, έντονο και με μια σχεδόν θεατρική διάθεση, το σκούρο μωβ διεκδικεί τη θέση του ανάμεσα στα χρώματα που καθορίζουν τη σεζόν, αναβαθμίζοντας το ντύσιμο με χρώμα. Δεν μιλάμε για το απαλό λιλά που επιστρέφει κάθε άνοιξη, αλλά για μια κορεσμένη απόχρωση που έχει χαρακτήρα και επιβάλλεται με αβίαστη κομψότητα.

Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ

Οι σχεδιαστές έδωσαν το στίγμα ήδη από τις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Στον οίκο Loewe, το μωβ πρωταγωνίστησε σε ανάγλυφα μίνι φορέματα και αυστηρά κοστούμια, ενώ ο οίκος Ferragamo το ανέδειξε μέσα από αέρινες δημιουργίες από μουσελίνα και εντυπωσιακά βραδινά σύνολα.

Το μωβ είναι το νέο κόκκινο: Το πιο hip χρώμα του φετινού χειμώνα

Η Tory Burch κινήθηκε σε μια πιο ολοκληρωμένη, μονοχρωματική προσέγγιση, αποδεικνύοντας ότι η απόχρωση μπορεί να λειτουργήσει εξίσου δυναμικά σε total looks. Σε μια πιο καθημερινή εκδοχή, ο Michael Rider παρουσίασε μωβ δερμάτινες καμπαρντίνες, τσάντες και γάντια στη φετινή συλλογή του οίκου Celine ενώ ο Nicholas Aburn του Area αποτύπωσε την αισθησιακή διάσταση της απόχρωσης σε μεταξωτά και δαντελένια φορέματα.

Πώς θα το φορέσεις 

Το μωβ είναι το νέο κόκκινο: Το πιο hip χρώμα του φετινού χειμώνα

Αν βρίσκεις την ιδέα του total look τολμηρή, όπως ένα μωβ κοστούμι ή ένα μωβ φόρεμα με ιδιαίτερη υφή, ξεκίνησε από ένα μόνο κομμάτι. Ένα πλεκτό σε royal purple μπορεί να αναβαθμίσει αυτομάτως το αγαπημένο σου τζιν, αλλά και να δημιουργήσει έναν elegant συνδυασμό με μαύρο παντελόνι ή μαύρη φούστα, για ένα καθημερινό look με ένταση και σύγχρονη αισθητική, ενώ ένα αξεσουάρ όπως μια μωβ τσάντα ή ένα ζευγάρι μωβ γάντια αρκούν για να απογειώσουν ένα μονοχρωματικό σύνολο.

Αν πάλι θέλεις να εντυπωσιάσεις δοκίμασε να συνδυάσεις το μωβ με κάτι κόκκινο, δημιουργώντας μια φρέσκια αντίθεση που ξεφεύγει από τους αναμενόμενους χρωματικούς συνδυασμούς.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
 |
ΜΩΒ ΧΡΩΜΑ
 |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 |
ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cozy bathroom για το σπίτι σου
Μοδα
Κάνε το μπάνιο σου, το πιο cozy δωμάτιο του σπιτιού σου
Tantouring για φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο
Μοδα
Ξέρεις τι είναι το tantouring;,το κόλπο για φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο;
Tips για την ντουλάπα
Μοδα
10 tips για να οργανώσετε την ντουλάπα σας και να βρίσκετε τι να φορέσετε
Wide leg jeans
Μοδα
Wide-leg jeans: Από τα catwalks στην γκαρνταρόμπα μας
Μπότες και φούστα
Μοδα
Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ
Τα Μυστικά Για Να Κρατήσει Η Βαφή Των Μαλλιών Σου Ζωντανή
Μοδα
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Tips για άρωμα
Μοδα
4 tips για να διαρκεί περισσότερο το άρωμά σου - Μυρίζεις τέλεια όλη μέρα!
Η γοητεία του polka dot look
Μοδα
Polka Dot: Η ανατομία ενός διαχρονικού look για όλη την ημέρα
7 Τρόποι Για Να Διατηρήσεις Περισσότερο Το Χτένισμά Σου
Μοδα
6+1 αποτελεσματικοί τρόποι για να διατηρήσεις περισσότερο το χτένισμά σου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top