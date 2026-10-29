Κάθε φθινόπωρο έχει τη δική του χρωματική εμμονή. Κι ενώ τα τελευταία χρόνια το κόκκινο είχε κερδίσει μια σταθερή θέση στην γκαρνταρόμπα μας, η σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026-27 φέρνει στο προσκήνιο έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή: Tο royal purple.

Πλούσιο, βαθύ, έντονο και με μια σχεδόν θεατρική διάθεση, το σκούρο μωβ διεκδικεί τη θέση του ανάμεσα στα χρώματα που καθορίζουν τη σεζόν, αναβαθμίζοντας το ντύσιμο με χρώμα. Δεν μιλάμε για το απαλό λιλά που επιστρέφει κάθε άνοιξη, αλλά για μια κορεσμένη απόχρωση που έχει χαρακτήρα και επιβάλλεται με αβίαστη κομψότητα.

Οι σχεδιαστές έδωσαν το στίγμα ήδη από τις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Στον οίκο Loewe, το μωβ πρωταγωνίστησε σε ανάγλυφα μίνι φορέματα και αυστηρά κοστούμια, ενώ ο οίκος Ferragamo το ανέδειξε μέσα από αέρινες δημιουργίες από μουσελίνα και εντυπωσιακά βραδινά σύνολα.

Η Tory Burch κινήθηκε σε μια πιο ολοκληρωμένη, μονοχρωματική προσέγγιση, αποδεικνύοντας ότι η απόχρωση μπορεί να λειτουργήσει εξίσου δυναμικά σε total looks. Σε μια πιο καθημερινή εκδοχή, ο Michael Rider παρουσίασε μωβ δερμάτινες καμπαρντίνες, τσάντες και γάντια στη φετινή συλλογή του οίκου Celine ενώ ο Nicholas Aburn του Area αποτύπωσε την αισθησιακή διάσταση της απόχρωσης σε μεταξωτά και δαντελένια φορέματα.

Πώς θα το φορέσεις

Αν βρίσκεις την ιδέα του total look τολμηρή, όπως ένα μωβ κοστούμι ή ένα μωβ φόρεμα με ιδιαίτερη υφή, ξεκίνησε από ένα μόνο κομμάτι. Ένα πλεκτό σε royal purple μπορεί να αναβαθμίσει αυτομάτως το αγαπημένο σου τζιν, αλλά και να δημιουργήσει έναν elegant συνδυασμό με μαύρο παντελόνι ή μαύρη φούστα, για ένα καθημερινό look με ένταση και σύγχρονη αισθητική, ενώ ένα αξεσουάρ όπως μια μωβ τσάντα ή ένα ζευγάρι μωβ γάντια αρκούν για να απογειώσουν ένα μονοχρωματικό σύνολο.

Αν πάλι θέλεις να εντυπωσιάσεις δοκίμασε να συνδυάσεις το μωβ με κάτι κόκκινο, δημιουργώντας μια φρέσκια αντίθεση που ξεφεύγει από τους αναμενόμενους χρωματικούς συνδυασμούς.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου