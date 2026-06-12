Ξέρεις τι είναι το tantouring;,το κόλπο για φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο;

Η τεχνική που αντικαθιστά το bronzer και σας προσφέρει διακριτική σκίαση

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Έχω μια μικρή εξομολόγηση: όταν πρόκειται για μακιγιάζ, το contour δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Μπορεί να μην ακούγεται σαν κάτι σημαντικό, όμως για κάποιον που δουλεύει επαγγελματικά στον χώρο της ομορφιάς, είναι κάπως παράδοξο να δυσκολεύομαι με μία από τις πιο συζητημένες τεχνικές.

Πώς να πετύχω ένα magnetic eye look χωρίς eyeliner

Το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι έχω δοκιμάσει αρκετά προϊόντα και έχω στη διάθεσή μου μερικά από τα πιο γνωστά contour sticks. Παρ’ όλα αυτά, το να «σμιλέψω» τα ζυγωματικά μου με τρόπο που να δείχνει φυσικός μου φαίνεται συχνά πιο απαιτητικό απ’ όσο θα έπρεπε.

Αυτό που αναζητώ δεν είναι έντονες γραμμές ή εμφανές αποτέλεσμα. Θέλω μια διακριτική σκίαση που να μοιάζει σαν το πρόσωπό μου να έχει φυσική δομή, χωρίς να φαίνεται ότι έχω προσθέσει επιπλέον προϊόν. Γι’ αυτό, όταν παρακολούθησα masterclass με τη θρυλική makeup artist Wendy Rowe και άκουσα για το “tantouring”, το κράτησα αμέσως ως ιδέα για δοκιμή. Η υπόσχεση ήταν απλή: πιο φυσικό contour για το καλοκαίρι, με αυτομαύρισμα αντί για bronzer.

Τι είναι το tantouring και γιατί ξεχωρίζει

contouring

Το tantouring είναι, ουσιαστικά, contouring με self-tan (αυτομαύρισμα) αντί για κλασικές πούδρες, κρεμώδη bronzers ή contour sticks. Στόχος δεν είναι να «ζωγραφίσεις» σκιάσεις που φαίνονται πάνω από το δέρμα, αλλά να δημιουργήσεις τόνο που δείχνει σαν να ανήκει στην επιδερμίδα. Όπως το περιγράφει η Wendy Rowe, πρόκειται για contouring μέσα από τον τόνο και όχι μέσα από το μακιγιάζ. Η λογική είναι ότι το αποτέλεσμα δεν “κάθεται” πάνω στο πρόσωπο, αλλά ενσωματώνεται και μοιάζει πιο αβίαστο.

Στην πράξη, εφαρμόζεις αυτομαυριστικό προϊόν σε σημεία όπου ο ήλιος θα «έπιανε» φυσικά: κάτω από τα ζυγωματικά, στους κροτάφους, κατά μήκος της γνάθου. Προαιρετικά, πολύ διακριτικά, μπορείς να περάσεις και λίγη ποσότητα στην κόγχη του ματιού, ώστε να δημιουργηθεί βάθος με απόλυτα φυσικό τρόπο.

contouring

Το ζητούμενο είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει ξεκούραστο, “ανασηκωμένο” και ομοιόμορφο, χωρίς σκληρές γραμμές. Επειδή το προϊόν εξελίσσεται με τον χρόνο (όπως κάθε self-tan), το contour «χτίζεται» σταδιακά.

Δείτε τις λεπτομέρειες για την τεχνική του tantouring στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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