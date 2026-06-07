Wide-leg jeans: Από τα catwalks στην γκαρνταρόμπα μας

To κομμάτι που έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με το denim

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Το wide-leg jean είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται ένα ολόκληρο outfit

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Το denim μπορεί να θεωρείται σταθερή αξία της γκαρνταρόμπας, όμως τα στυλ και οι γραμμές του δεν σταματούν ποτέ να εξελίσσονται. Και αυτή την εποχή η πιο cool εκδοχή του είναι ξεκάθαρα η πιο χαλαρή.

White Jeans: Το «αστέρι» της ανοιξιάτικης γκαρνταρόμπας

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία fashion weeks έχουν μετατρέψει τη συγκεκριμένη σιλουέτα σε σταθερό πρωταγωνιστή. Από τα catwalks μέχρι το street style, το wide leg denim εμφανίζεται παντού, συχνά συνδυασμένο με oversized πουκάμισα, structured blazers και τσάντες που χωρούν τα πάντα, δημιουργώντας μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο relaxed και το polished.

wide leg jeans

Τα πρόσφατα shows εμβληματικών οίκων όπως Chanel και Dior έχουν συμβάλει καθοριστικά στη νέα ανάγνωση του wide-leg. Στην τελευταία Dior Cruise 2027 συλλογή που παρουσιάστηκε στο Λος Άντζελες, είδαμε μια πιο χαμηλοκάβαλη, ελαφρώς φθαρμένη εκδοχή του να κατεβαίνει στο runway, συνδυασμένη με κεντημένα bar jackets και απλά button-ups σε looks με γοητευτικές αντιθέσεις που πάντρευαν την casual κομψότητα με την couture αισθητική.

wide leg jeans

Αντίστοιχα, το τελευταίο show Métiers d’Art του οίκου CHANEL που έγινε σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό στη Νέα Υόρκη άνοιξε με την πολυσυζητημένη  Bhavitha Mandava που έγινε viral φορώντας ένα slouchy, ξεβαμμένο wide-leg denim .

Διαβάστε αναλυτικά,τις φετινές προτάσεις για wide-leg jeans, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

 

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