Το λευκό τζιν παντελόνι έχει προστεθεί εδώ και καιρό στα βασικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας και είναι ικανό να ανανεώσει άμεσα το προσωπικό σου στυλ.

Κομψό αλλά και πρακτικό, το λευκό denim παντελόνι επιστρέφει κάθε άνοιξη με μια ανεπιτήδευτη φρεσκάδα αποδεικνύοντας πως μπορεί να σταθεί εξίσου εύκολα με το κλασικό μπλε τζιν παντελόνι.

Μπορεί για πολλές να θεωρείται συχνά “δύσκολο”, η αλήθεια είναι πως είναι από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της σεζόν αρκεί να βρεις το τέλειο για το σωματότυπό σου και με τη σωστή εφαρμογή.

Όσο οι μέρες μεγαλώνουν και το καλοκαίρι πλησιάζει, το λευκό τζιν είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις ένα διακριτικό reset στη γκαρνταρόμπα σου για τη νέα σεζόν.

Για να είμαι ειλικρινής άργησα να αποκτήσω το πρώτο μου λευκό τζιν παντελόνι. Για χρόνια το απέφευγα μέχρι που τελικά πείστηκα ότι είναι ένα από τα κομμάτια που μπορούν να λειτουργήσουν ως καμβάς και να πρωταγωνιστήσουν στο καθημερινό styling με πολλούς τρόπους και διαφορετικούς συνδυασμούς.

Υιοθέτησε το trend και πάρε ιδέες από τις παρακάτω προτάσεις που συγκεντρώσαμε για να είσαι πάντα κομψή χωρίς προσπάθεια.

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου