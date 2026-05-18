Σε μια άκρως εξομολογητική και χαλαρή διάθεση, η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στο Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη, αναφερόμενη τόσο στην ιδιαίτερη σχέση της με τον Φάνη Λαμπρόπουλο όσο και στα καυστικά σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σπίτι της στη Λισαβόνα. Παράλληλα, άνοιξε τα χαρτιά της για το τηλεοπτικό της μέλλον, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της απέναντι σε νέες συνεργασίες αλλά και σε παλιούς γνώριμους.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την παρουσία της στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου. Η ίδια δεν έκρυψε την ανυπομονησία αλλά και το δημιουργικό της άγχος για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η τηλεοπτική συνάντηση, καθώς της φαίνεται ιδιαίτερα περίεργο να δέχεται ερωτήσεις από έναν δικό της άνθρωπο. Όταν ρωτήθηκε για το αν φοβάται μήπως ο παρουσιαστής τη φέρει σε δύσκολη θέση, ήταν κατηγορηματική: «Άμα με φέρει σε δύσκολη θέση, θα τον βρίσω. Δηλαδή ξέρει τι μπορεί να με φέρει σε δύσκολη θέση, οπότε δε νομίζω ότι θα το κάνει. Είναι φίλος, όχι φίλος... οικογένεια είναι. Δεν το λέμε τυχαία».

Η κουβέντα στράφηκε γρήγορα στη ζωή της στην Πορτογαλία και στην πρόσφατη ανάρτηση που έκανε, η οποία προκάλεσε ορισμένα αρνητικά σχόλια περί «επίδειξης πλούτου». Η Ελένη Βουλγαράκη αντιμετώπισε την κατάσταση με έντονη ειρωνεία και χιούμορ, σχολιάζοντας πως απλώς της έκανε εντύπωση ένα εντοιχισμένο ραδιόφωνο, κάτι που, όπως σημείωσε, υπάρχει σε πολλά σπίτια της Λισαβόνας αλλά η ίδια έβλεπε για πρώτη φορά. Πλέον, όπως εξομολογήθηκε, έχει μάθει να ξεπερνά τέτοιου είδους μικροπρέπειες και να γελάει δυνατά με όσα στερούνται λογικής, καθώς θεωρεί ότι αυτός είναι ο μόνος υγιής τρόπος για να διαχειρίζεται κανείς την τοξικότητα του διαδικτύου.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά της πλάνα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν απέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα τηλεοπτικά δρώμενα και σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει πόρτες πίσω της. Αν και δήλωσε άγνοια για τις φήμες που θέλουν την Κατερίνα Καραβάτου να συζητά με την ΕΡΤ, εμφανίστηκε απόλυτα θετική στο ενδεχόμενο να εργαστεί στο δημόσιο κανάλι ή σε οποιοδήποτε άλλο πόστο, υπογραμμίζοντας ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις και συζητάει τα πάντα.

Η ίδια στάση επικρατεί και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επιστροφής στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου. «Εν δυνάμει θα μπορούσα να συνεργαστώ με όλους. Συζητάω τα πάντα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, αλλά συζητάω τα πάντα», απάντησε.

