Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν έχω κλείσει τις πόρτες... ό,τι προκύψει θα το κάνω»

Όσα είπε η παρουσιάστρια στη σύντομη επιστροφή της στην Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 13:12 White Jeans: Το «αστέρι» της ανοιξιάτικης γκαρνταρόμπας
18.05.26 , 13:06 Άννα Πρέλεβιτς: Η πρώτη έξοδος με τις δίδυμες κορούλες της - Πού πήγαν;
18.05.26 , 13:06 Κρήτη: Θείος και ανιψιοί εκβίαζαν αγρότες- Πώς έπαιρναν επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
18.05.26 , 12:50 MasterChef: «Θα βγάλουμε τα δόντια μας και θα δούμε ποιος θα παραμείνει»
18.05.26 , 12:45 Άση Μπήλιου: Οι τρεις σημαντικές πλανητικές αλλαγές της εβδομάδας
18.05.26 , 12:42 Κεφαλονιά: Σε βαρύ κλίμα το 40ήμερο μνημόσυνο της Μυρτώς
18.05.26 , 12:39 Αυτοκτονία:Ένα ζήτημα που απαιτεί υπεύθυνη ενημέρωση & κοινωνική ευαισθησία
18.05.26 , 12:25 Fake SMS για κλήσεις Τροχαίας – Προειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ.
18.05.26 , 12:24 Φτιάξτε ιμάμ μπαϊλντί με μοσχαράκι, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
18.05.26 , 12:24 Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν έχω κλείσει τις πόρτες... ό,τι προκύψει θα το κάνω»
18.05.26 , 12:10 APON: Η απίστευτη ομοιότητα με τον αδερφό του, Σπύρο
18.05.26 , 12:05 Τροχαίο Ρόδος: «Πήγαινε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, είπα θα σκοτώσει κάποιον»
18.05.26 , 11:57 Χρίστος Αντωνιάδης: Όσα είπε για τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει
18.05.26 , 11:51 Dara: Η πρώτη επέτειος του γάμου της & η «αποθέωση» στο αεροδρόμιο
18.05.26 , 11:42 Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
Τροχαίο Ρόδος: «Πήγαινε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, είπα θα σκοτώσει κάποιον»
Λιανός για Φλώρο: «Εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στον Σταύρο»
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Άννα Πρέλεβιτς: Η πρώτη έξοδος με τις δίδυμες κορούλες της - Πού πήγαν;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε για τη σχέση της με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και την ανυπομονησία της για την τηλεοπτική τους συνεργασία.
  • Αντιμετώπισε με χιούμορ τα αρνητικά σχόλια για το σπίτι της στη Λισαβόνα, υπογραμμίζοντας την τοξικότητα στα social media.
  • Δηλώνει ανοιχτή σε νέες τηλεοπτικές προτάσεις και συνεργασίες, χωρίς να έχει κλείσει πόρτες πίσω της.
  • Εκφράζει ενδιαφέρον για πιθανή επιστροφή στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! με τη Σίσσυ Χρηστίδου.
  • Διαψεύδει φήμες σχετικά με την Κατερίνα Καραβάτου και την ΕΡΤ, δηλώνοντας ότι συζητάει τα πάντα.

Σε μια άκρως εξομολογητική και χαλαρή διάθεση, η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στο Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη, αναφερόμενη τόσο στην ιδιαίτερη σχέση της με τον Φάνη Λαμπρόπουλο όσο και στα καυστικά σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σπίτι της στη Λισαβόνα. Παράλληλα, άνοιξε τα χαρτιά της για το τηλεοπτικό της μέλλον, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της απέναντι σε νέες συνεργασίες αλλά και σε παλιούς γνώριμους. 

Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν έχω κλείσει τις πόρτες... ό,τι προκύψει θα το κάνω»

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την παρουσία της στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου. Η ίδια δεν έκρυψε την ανυπομονησία αλλά και το δημιουργικό της άγχος για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η τηλεοπτική συνάντηση, καθώς της φαίνεται ιδιαίτερα περίεργο να δέχεται ερωτήσεις από έναν δικό της άνθρωπο. Όταν ρωτήθηκε για το αν φοβάται μήπως ο παρουσιαστής τη φέρει σε δύσκολη θέση, ήταν κατηγορηματική: «Άμα με φέρει σε δύσκολη θέση, θα τον βρίσω. Δηλαδή ξέρει τι μπορεί να με φέρει σε δύσκολη θέση, οπότε δε νομίζω ότι θα το κάνει. Είναι φίλος, όχι φίλος... οικογένεια είναι. Δεν το λέμε τυχαία».

Ελένη Βουλγαράκη: Το smart σπίτι της στη Λισαβόνα μάς άφησε άφωνους

Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν έχω κλείσει τις πόρτες... ό,τι προκύψει θα το κάνω»

Η κουβέντα στράφηκε γρήγορα στη ζωή της στην Πορτογαλία και στην πρόσφατη ανάρτηση που έκανε, η οποία προκάλεσε ορισμένα αρνητικά σχόλια περί «επίδειξης πλούτου». Η Ελένη Βουλγαράκη αντιμετώπισε την κατάσταση με έντονη ειρωνεία και χιούμορ, σχολιάζοντας πως απλώς της έκανε εντύπωση ένα εντοιχισμένο ραδιόφωνο, κάτι που, όπως σημείωσε, υπάρχει σε πολλά σπίτια της Λισαβόνας αλλά η ίδια έβλεπε για πρώτη φορά. Πλέον, όπως εξομολογήθηκε, έχει μάθει να ξεπερνά τέτοιου είδους μικροπρέπειες και να γελάει δυνατά με όσα στερούνται λογικής, καθώς θεωρεί ότι αυτός είναι ο μόνος υγιής τρόπος για να διαχειρίζεται κανείς την τοξικότητα του διαδικτύου. 

Ελένη Βουλγαράκη: Η ηλικία, το ύψος, ο έρωτας και η νέα ζωή στη Λισαβόνα

Όσον αφορά τα επαγγελματικά της πλάνα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν απέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα τηλεοπτικά δρώμενα και σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει πόρτες πίσω της. Αν και δήλωσε άγνοια για τις φήμες που θέλουν την Κατερίνα Καραβάτου να συζητά με την ΕΡΤ, εμφανίστηκε απόλυτα θετική στο ενδεχόμενο να εργαστεί στο δημόσιο κανάλι ή σε οποιοδήποτε άλλο πόστο, υπογραμμίζοντας ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις και συζητάει τα πάντα. 

Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν έχω κλείσει τις πόρτες... ό,τι προκύψει θα το κάνω»

Η ίδια στάση επικρατεί και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επιστροφής στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου. «Εν δυνάμει θα μπορούσα να συνεργαστώ με όλους. Συζητάω τα πάντα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, αλλά συζητάω τα πάντα», απάντησε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top