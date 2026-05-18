Frontex: Τα Στοιχεία Για Την Παράνομη Μετανάστευση

Frontex: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την παράνομη μετανάστευση

Πού και πόσο μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Petros Giannakouris)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι παράτυπες διελεύσεις προς την ΕΕ μειώθηκαν κατά 40% τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, με 28.500 καταγεγραμμένες αφίξεις.
  • Η Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειος ήταν οι πιο πολυσύχναστες διαδρομές, με τη Λιβύη να παραμένει κύριο σημείο αναχώρησης.
  • Η Δυτική Αφρική σημείωσε μείωση 78% στις διελεύσεις λόγω προληπτικών μέτρων συνεργασίας με την ΕΕ.
  • Η Δυτική Μεσόγειος παρουσίασε αύξηση 70% στις αφίξεις, κυρίως από την Αλγερία.
  • Πάνω από 1200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο το 2026, με τα εγκληματικά δίκτυα να συνεχίζουν τις επικίνδυνες αναχωρήσεις.

Οι παράτυπες διελεύσεις συνόρων προς την ΕΕ μειώθηκαν κατά 40% τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026. Ωστόσο, η Κεντρική Μεσόγειος και η Ανατολική Μεσόγειος ήταν οι πιο πολυσύχναστες διαδρομές, καθεμία από τις οποίες αντιπροσώπευε περίπου το ένα τρίτο όλων των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ.

Η Ανατολική Μεσόγειος κατέγραψε περίπου 8.400 διελεύσεις, σημειώνοντας μείωση 32%. Ενώ ορισμένοι διάδρομοι σημείωσαν αξιοσημείωτες μειώσεις, ο διάδρομος Λιβύης-Κρήτης παρέμεινε ενεργός.

Ο Frontex σημειώνει ότι η ασταθής κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να εγκυμονεί κινδύνους για το μεταναστευτικό τοπίο της ΕΕ. Η σύγκρουση έχει εκτοπίσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε όλη την περιοχή, και η συνεχιζόμενη αστάθεια στον Λίβανο εγείρει ιδιαίτερες ανησυχίες, μαζί με τον κίνδυνο θαλάσσιων αναχωρήσεων προς την Κύπρο και άλλους προορισμούς της Μεσογείου. Ο Frontex συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Πιο αναλυτικά και για τις υπόλοιπες περιοχές:

Ο αριθμός των παράτυπων διελεύσεων συνόρων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να μειώνεται τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, με τις ανιχνεύσεις να μειώνονται κατά 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Καταγράφηκαν λίγο πάνω από 28.500 διελεύσεις, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που συνέλεξε ο Frontex. Η μείωση αντανακλά έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η διαρκής συνεργασία με τις χώρες εταίρους, τα προληπτικά μέτρα σε βασικά κράτη αναχώρησης και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στις αρχές του έτους.

Βασικά σημεία:

  • Η Κεντρική Μεσόγειος και η Ανατολική Μεσόγειος ήταν οι πιο πολυσύχναστες διαδρομές, καθεμία από τις οποίες αντιπροσώπευε περίπου το ένα τρίτο όλων των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ.
  • Η διαδρομή της Δυτικής Αφρικής σημείωσε την πιο απότομη μείωση, με τις ανιχνεύσεις να μειώνονται κατά 78%, κυρίως ως αποτέλεσμα των προληπτικών μέτρων που έλαβαν η Μαυριτανία, η Σενεγάλη και η Γκάμπια σε συνεργασία με την Ισπανία και την ΕΕ.
  • Η Δυτική Μεσόγειος ήταν η μόνη σημαντική διαδρομή που κατέγραψε αύξηση, με τις ανιχνεύσεις να αυξάνονται κατά 70%, κυρίως λόγω των αναχωρήσεων από την Αλγερία.

Xάρτης Frontex για μετανάστευση

Ο συνολικός αριθμός των παράτυπων αφίξεων συνεχίζει να μειώνεται, αλλά το ανθρώπινο κόστος παραμένει καταστροφικό. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, πάνω από 1200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο μέχρι στιγμής φέτος. Τα εγκληματικά δίκτυα λαθρεμπορίας συνεχίζουν να στέλνουν ανθρώπους σε επικίνδυνα περάσματα με υπερπλήρη και μη αξιόπλοα σκάφη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Η ασταθής κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να εγκυμονεί κινδύνους για το μεταναστευτικό τοπίο της ΕΕ. Η σύγκρουση έχει εκτοπίσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε όλη την περιοχή, και η συνεχιζόμενη αστάθεια στον Λίβανο εγείρει ιδιαίτερες ανησυχίες, μαζί με τον κίνδυνο θαλάσσιων αναχωρήσεων προς την Κύπρο και άλλους προορισμούς της Μεσογείου. Ο Frontex συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Με πάνω από 3800 αξιωματικούς παρόντες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ο Frontex συνεχίζει να υποστηρίζει τις εθνικές αρχές στην προστασία των συνόρων της Ευρώπης και στη διάσωση ζωών στη θάλασσα.

Η Κεντρική Μεσόγειος ήταν η πιο πολυσύχναστη διαδρομή τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, με περίπου 8.500 καταγεγραμμένες αφίξεις, μείωση 46% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η Λιβύη παρέμεινε το κύριο σημείο αναχώρησης, αντιπροσωπεύοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των διελεύσεων σε αυτήν τη διαδρομή. Η πολιτική δυναμική στις χώρες αναχώρησης και προέλευσης, καθώς και τα προληπτικά μέτρα των λιβυκών αρχών, συνέχισαν να διαμορφώνουν τη ροή. Οι κύριες εθνικότητες που εντοπίστηκαν ήταν οι Μπαγκλαντεσιανοί, οι Σομαλοί και οι Σουδανοί.

Η Ανατολική Μεσόγειος κατέγραψε περίπου 8.400 διελεύσεις, μείωση 32%. Ενώ ορισμένοι διάδρομοι σημείωσαν αξιοσημείωτες μειώσεις, ο διάδρομος Λιβύης-Κρήτης παρέμεινε ενεργός.

Η Δυτική Μεσόγειος ήταν η μόνη σημαντική διαδρομή που κατέγραψε αύξηση, με περίπου 5.200 ανιχνεύσεις, αύξηση 50% σε ετήσια βάση. Η Αλγερία παρέμεινε η κύρια χώρα αναχώρησης. Η αύξηση αντανακλά μια μετατόπιση στις διαδρομές λαθρεμπορίου, καθώς οι αυστηρότεροι έλεγχοι στο Μαρόκο και στις γειτονικές διαδρομές της Δυτικής Αφρικής και της Κεντρικής Μεσογείου έχουν ωθήσει περισσότερες αναχωρήσεις προς τις ακτές της Αλγερίας.

Η διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων κατέγραψε περίπου 2.800 ανιχνεύσεις, μείωση 19%. Τα κροατικά σύνορα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη παρέμειναν το κύριο σημείο εξόδου από την περιοχή. Καθώς ο καιρός βελτιώνεται και η κινητικότητα των μεταναστών αυξάνεται, η διαδρομή αναμένεται να δεχθεί αυξανόμενη πίεση από δευτερογενείς μετακινήσεις που συνδέονται με την Ανατολική Μεσόγειο.

Η διαδρομή της Δυτικής Αφρικής κατέγραψε περίπου 2.300 ανιχνεύσεις, καθιστώντας την την απότομη μείωση όλων των διαδρομών με 78%. Τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τη Μαυριτανία από την άνοιξη του 2025, και πιο πρόσφατα από τη Σενεγάλη και την Γκάμπια σε συνεργασία με την Ισπανία και την ΕΕ, έχουν μειώσει σημαντικά τις αναχωρήσεις. Ωστόσο, τα δίκτυα λαθρεμπορίου παραμένουν προσαρμόσιμα και η δραστηριότητα σε αυτήν τη διαδρομή είναι ασταθής και μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα καθώς αλλάζουν οι συνθήκες.

Στα ανατολικά χερσαία σύνορα καταγράφηκαν περίπου 1.100 ανιχνεύσεις, μείωση 49%. Ωστόσο, η πίεση από τη Λευκορωσία επανήλθε απότομα τον Μάρτιο μετά από ένα πιο ήρεμο ξεκίνημα του έτους, λόγω του καλύτερου καιρού και των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών που διευκόλυναν την πρόσβαση στη συνοριακή ζώνη. Στα σύνορα ΕΕ-Ουκρανίας, οι διελεύσεις αφορούσαν κυρίως Ουκρανούς άνδρες που προσπαθούσαν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία.

Οι απόπειρες που εντοπίστηκαν κατά την έξοδο προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Μάγχης, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο εκείνους που έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και εκείνους που εμποδίστηκαν να φύγουν, μειώθηκαν σχεδόν στο μισό σε περίπου 9.900.

