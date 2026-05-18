Η Ηρώ στο Half Note Jazz Club, στις 22 και 23 Μαΐου

Μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία —και μαζί του αλλάζει και η τέχνη— υπάρχουν στιγμές όπου η απλή, λιτή και άμεση προσέγγιση γίνεται εσωτερική ανάγκη.

Η Ηρώ, ανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για δύο εμφανίσεις, την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Μαΐου με μια παράσταση βαθιάς ερμηνευτικής αλήθειας, όπου η ίδια συνοδεύει τη φωνή της με το πιάνο της, επιχειρώντας να μιλήσει μουσικά με απλότητα, ειλικρίνεια και ουσία.

Σε ένα σκηνικό που θα θυμίζει ένα βράδυ στο σπίτι της, η καλλιτέχνιδα επιστρέφει στην καρδιά των τραγουδιών της, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μελωδίας και του στίχου.

Η Ηρώ θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, καθώς και επιλεγμένες διασκευές που έχουν σημαδέψει τη μουσική της πορεία.

Η αναζήτηση της ποιότητας του ήχου παραμένει η μόνη διαχρονική αξία στον κόσμο της μουσικής τέχνης. Και είναι πλέον σπάνιο το κοινό να βιώνει καλλιτέχνες ολοκληρωμένους ως μουσικούς και ερμηνευτές.

Σε μια τέτοια βραδιά, η Ηρώ υποδέχεται την Άνοιξη — που όσο κι αν αργεί, κάποτε έρχεται… γιατί είναι νομοτέλεια του Σύμπαντος.

Μαζί της, ένας νέος τραγουδοποιός: ο Πάνος Τσίρος, με τραγούδια βαθιά βιωματικά, γεμάτα συναίσθημα που αποφάσισε να εξωτερικευθεί.

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου στο Half Note Jazz Club.

ΗΡΩ - ΟΤΑΝ Η ΦΩΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΠΙΑΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 & ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ Έναρξη 22:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | www.halfnote.gr 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/iro-otan-i-foni-synanta-to-piano/

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

